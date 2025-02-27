Перевернуло знання про мову: в Іспанії виявили артефакт з написом на древньому алфавіті (фото)

Археологи виявили прясельце залізного віку з написом кельтіберською мовою на півночі Іспанії. Це відкриття змінює уявлення про доримські суспільства регіону, оскільки вважається, що вони не володіли писемністю.

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Під час розкопок в історичному місці в Леоні, Іспанія, археологи виявили прясельце веретена з написом, яке датується I століттям до нашої ери. Це один із найдавніших прикладів алфавітного письма, знайдених на півночі Іберії, що відкриває нове розуміння грамотності та культурних практик стародавніх спільнот, пише Arkeonews.

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Дослідження проводили фахівці з Університету Леона в Ла-Пенья-дель-Кастро. Вони ідентифікували, що уривок написаний кельтіберським алфавітом. Це відкриття є особливо важливим, оскільки суспільства залізного віку в цьому регіоні історично відомі відсутністю писемності до римського впливу.

Прясельце знайшли на території поселення Фото: Eduardo González Gómez de Agüero

Прясельце знайшли на території поселення і, схоже, воно мало місцеве походження, що свідчить про грамотність місцевих жителів. Під час розкопок, які тривали з 2013 по 2019 рік, вдалося знайти різні артефакти, що відображають соціальну та економічну діяльність громади.

Під час сезону розкопок 2017 року археологи розкопали сховище з кошиком насіння, в'яленою яловичиною, інструментами та прясельцем з гравіюванням. Викарбуваний символ може означати право власності, що було поширеною практикою серед сусідніх культур, таких як ваккеї II століття до нашої ери.

Або ж напис міг слугувати символом статусу, відображаючи роль власника в суспільстві. Ця знахідка вказує на можливість того, що деякі члени громади були грамотними і використовували письмо для практичних або символічних цілей.

Прясельце, виготовлене з місцевого тальку, свідчить про те, що традиція письма розвинулася в межах поселення, а прийшла разом із торгівлею. Це порушує нові питання про культурну взаємодію та обмін знаннями між сусідніми суспільствами.

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Це дослідження не лише проливає світло на історію писемності в північно-західній Іберії, але й поглиблює наше розуміння культурної динаміки доримських суспільств. Розширюючи епіграфічну базу кельтіберської культури, відкриття дає цінну інформацію про повсякденне життя, соціальні структури та міжкультурну взаємодію давніх спільнот у цьому регіоні.

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