Перевернуло знання про мову: в Іспанії виявили артефакт з написом на древньому алфавіті (фото)
Археологи виявили прясельце залізного віку з написом кельтіберською мовою на півночі Іспанії. Це відкриття змінює уявлення про доримські суспільства регіону, оскільки вважається, що вони не володіли писемністю.
Під час розкопок в історичному місці в Леоні, Іспанія, археологи виявили прясельце веретена з написом, яке датується I століттям до нашої ери. Це один із найдавніших прикладів алфавітного письма, знайдених на півночі Іберії, що відкриває нове розуміння грамотності та культурних практик стародавніх спільнот, пише Arkeonews.
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Дослідження проводили фахівці з Університету Леона в Ла-Пенья-дель-Кастро. Вони ідентифікували, що уривок написаний кельтіберським алфавітом. Це відкриття є особливо важливим, оскільки суспільства залізного віку в цьому регіоні історично відомі відсутністю писемності до римського впливу.
Прясельце знайшли на території поселення і, схоже, воно мало місцеве походження, що свідчить про грамотність місцевих жителів. Під час розкопок, які тривали з 2013 по 2019 рік, вдалося знайти різні артефакти, що відображають соціальну та економічну діяльність громади.
Під час сезону розкопок 2017 року археологи розкопали сховище з кошиком насіння, в'яленою яловичиною, інструментами та прясельцем з гравіюванням. Викарбуваний символ може означати право власності, що було поширеною практикою серед сусідніх культур, таких як ваккеї II століття до нашої ери.
Або ж напис міг слугувати символом статусу, відображаючи роль власника в суспільстві. Ця знахідка вказує на можливість того, що деякі члени громади були грамотними і використовували письмо для практичних або символічних цілей.
Прясельце, виготовлене з місцевого тальку, свідчить про те, що традиція письма розвинулася в межах поселення, а прийшла разом із торгівлею. Це порушує нові питання про культурну взаємодію та обмін знаннями між сусідніми суспільствами.Важливо
Це дослідження не лише проливає світло на історію писемності в північно-західній Іберії, але й поглиблює наше розуміння культурної динаміки доримських суспільств. Розширюючи епіграфічну базу кельтіберської культури, відкриття дає цінну інформацію про повсякденне життя, соціальні структури та міжкультурну взаємодію давніх спільнот у цьому регіоні.
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