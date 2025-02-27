Перевернуло знания о языке: в Испании обнаружили артефакт с надписью на древнем алфавите (фото)

Археологи обнаружили пряслице железного века с надписью на кельтиберском языке на севере Испании. Это открытие меняет представление о доримских обществах региона, поскольку считается, что они не владели письменностью.

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Во время раскопок в историческом месте в Леоне, Испания, археологи обнаружили пряслице веретена с надписью, которая датируется I веком до нашей эры. Это один из древнейших примеров алфавитного письма, найденных на севере Иберии, что открывает новое понимание грамотности и культурных практик древних сообществ, пишет Arkeonews.

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Исследование проводили специалисты из Университета Леона в Ла-Пенья-дель-Кастро. Они идентифицировали, что отрывок написан кельтиберским алфавитом. Это открытие является особенно важным, поскольку общества железного века в этом регионе исторически известны отсутствием письменности до римского влияния.

Пряслице нашли на территории поселения Фото: Eduardo González Gómez de Agüero

Пряслице нашли на территории поселения и, похоже, оно имело местное происхождение, что свидетельствует о грамотности местных жителей. Во время раскопок, которые продолжались с 2013 по 2019 год, удалось найти различные артефакты, отражающие социальную и экономическую деятельность общины.

Во время сезона раскопок 2017 года археологи раскопали хранилище с корзиной семян, вяленой говядиной, инструментами и пряслицем с гравировкой. Выгравированный символ может означать право собственности, что было распространенной практикой среди соседних культур, таких как ваккеи II века до нашей эры.

Или же надпись могла служить символом статуса, отражая роль владельца в обществе. Эта находка указывает на возможность того, что некоторые члены общины были грамотными и использовали письмо для практических или символических целей.

Пряслице, изготовленное из местного талька, свидетельствует о том, что традиция письма развилась в пределах поселения, а пришла вместе с торговлей. Это ставит новые вопросы о культурном взаимодействии и обмене знаниями между соседними обществами.

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Это исследование не только проливает свет на историю письменности в северо-западной Иберии, но и углубляет наше понимание культурной динамики доримских обществ. Расширяя эпиграфическую базу кельтиберской культуры, открытие дает ценную информацию о повседневной жизни, социальных структурах и межкультурном взаимодействии древних сообществ в этом регионе.

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