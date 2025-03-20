Розкопали поховання XVI століття: археологи зробили відкриття часів Карла V (фото)

Неподалік міста Лауїнген археологи розкопали поховання XVI століття. Дослідники вважають, що це місце пов’язане Шмалькальденською війною, конфлікту між імператором Карлом V та протестантами.

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У Німеччині археологи розкопали поховання, пов'язані зі Шмалькальденською війною, конфліктом XVI століття. Це відкриття дає нове розуміння подій протистояння між імператором Карлом V та протестантами Шмалькальденського союзу, пише Heritage Daily.

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Розкопки поблизу міста Лауїнген виявили п'ять поховань на місці, що відповідає імперському табору, зображеному на картині Матіаса Герунга 1551 року. Шмалькальденська війна (1546-1547) велася між імператором Карлом V у союзі з Морісом, герцогом Саксонським, проти лютеранського Шмалькальденського союзу.

Учені знайшли останки п'яти чоловіків разом із застібкою від черевика і чотирма срібними монетами Фото: BLfD

Війна була частиною дій Карла V, спрямованих на утвердження католицької влади, і врешті-решт призвела до поразки протестанстів в битві при Мюльберзі в 1547 році. Попри цю поразку, лютеранське вчення продовжувало поширюватися по всій Європі, чинячи опір придушенню військовими засобами.

Учені знайшли останки п'яти чоловіків разом із застібкою від черевика і чотирма срібними монетами, датованими XVI століттям. Доктор Йоганн Фрідріх Тольксдорф з Баварського державного управління охорони пам'яток заявив, що монети вказують на зв'язок з подіями кінця 1546 року.

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