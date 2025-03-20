Раскопали захоронение XVI века: археологи сделали открытие времен Карла V (фото)

Недалеко от города Лауинген археологи раскопали захоронение XVI века. Исследователи считают, что это место связано Шмалькальденской войной, конфликта между императором Карлом V и протестантами.

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В Германии археологи раскопали захоронения, связанные со Шмалькальденской войной, конфликтом XVI века. Это открытие дает новое понимание событий противостояния между императором Карлом V и протестантами Шмалькальденского союза, пишет Heritage Daily.

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Раскопки вблизи города Лауинген обнаружили пять захоронений на месте, соответствующем имперскому лагерю, изображенному на картине Матиаса Герунга 1551 года. Шмалькальденская война (1546-1547) велась между императором Карлом V в союзе с Морисом, герцогом Саксонским, против лютеранского Шмалькальденского союза.

Ученые нашли останки пяти мужчин вместе с застежкой от ботинка и четырьмя серебряными монетами Фото: BLfD

Война была частью действий Карла V, направленных на утверждение католической власти, и в конце концов привела к поражению протестантов в битве при Мюльберге в 1547 году. Несмотря на это поражение, лютеранское учение продолжало распространяться по всей Европе, сопротивляясь подавлению военными средствами.

Ученые нашли останки пяти мужчин вместе с застежкой от ботинка и четырьмя серебряными монетами, датированными XVI веком. Доктор Иоганн Фридрих Тольксдорф из Баварского государственного управления охраны памятников заявил, что монеты указывают на связь с событиями конца 1546 года.

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