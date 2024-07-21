100 мільйонів небезпечних бактерій на грам: у чорнилі для татуювань знайшли ще більшу небезпеку

Навколо татуювань вже давно склався імідж процедури, що несе серйозний ризик для здоров'я. Нове дослідження вчених ще більше закріпило його, відкривши масштаби можливого зараження інфекціями від використовуваного чорнила.

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Недавнє дослідження вчених показало, що запечатані флакони з фарбою для татуювань і перманентного макіяжу, навіть ті, що позначені як стерильні, містять значну кількість шкідливих бактерій. Ця інформація є досить серйозною, оскільки щодня мільйони людей наражають себе на непомітну, але серйозну небезпеку зараження, пише CNN.

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Це відкриття, детально описане у звіті, опублікованому в журналі Applied and Environmental Microbiology, наголошує на необхідності постійного моніторингу цих продуктів для забезпечення їхньої безпеки. Мікробіолог Сон Чже Кім наголосив на важливості такої пильності для підтримки мікробної безпеки фарб для татуювань. Введення заражених фарб у шкіру становить серйозну небезпеку для здоров'я мільйонів людей, як зазначила Лінда Кац, директор Управління з косметики та фарб FDA.

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Інфекції можуть поширюватися від місця ін'єкції кровоносною та лімфатичною системами, спричиняючи такі небезпечні для життя ускладнення, як ендокардит і септичний шок. Загальними симптомами інфекцій, спричинених чорнилом для татуювань, є висип, імпетиго, еризипелас і целюліт. Люди з великими татуюваннями або ті, хто використовує перманентний макіяж навколо очей, схильні до ще більшого ризику зараження, з'ясували вчені.

Під час дослідження було перевірено 75 зразків від 14 виробників, і з'ясувалося, що 35% з них були заражені бактеріями, причому деякі зразки містили до 100 000 колонієутворювальних одиниць (КУО) на грам. Попередні дослідження FDA виявили рівень забруднення до 100 мільйонів бактерій на грам. Експерт з інфекційних захворювань доктор Роберт Шулі наголосив, що для запобігання інфекціям кількість бактерій у таких матеріалах має дорівнювати нулю.

Татуювання також становить ризик зараження вірусними інфекціями, такими як гепатит В, гепатит С і ВІЛ. Джон Свієрк, доцент кафедри хімії, наголосив на нагальній необхідності стандартизованих методів стерилізації в індустрії тату-чорнил. Виробники докладають зусиль, щоб інвестувати в передові технології стерилізації та поліпшити процеси контролю якості для зниження ризиків забруднення, але, судячи з усього, поки цього недостатньо.

Тату-майстри ж відіграють вирішальну роль у забезпеченні безпеки чорнила, проводячи власні випробування і використовуючи стерилізаційне обладнання, таке як автоклави. Споживачі мають переконатися, що їхній тату-майстер суворо дотримується правил гігієни, щоб уникнути перехресного забруднення, заявили автори. Всеосяжні правила і заходи контролю якості необхідні для забезпечення безпеки фарб для татуювань і перманентного макіяжу і порятунку тисяч життів.

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