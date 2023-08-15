Краснуха, сифіліс і не тільки: чому люди повинні були здати аналізи крові перед одруженням

Дошлюбний аналіз крові — практика, яка в наш час може здатися незвичною, — колись була досить поширеною. Всупереч помилковій думці, її впровадження не пов'язане з побоюваннями щодо інцесту.

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Виникнення таких перевірок пов'язане зі страхом перед хворобами та інфекціями. За допомогою дошлюбних аналізів крові можна було виявити цілий спектр серйозних захворювань, зокрема, гонорею і туберкульоз, пише Grunge.

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Серед них значне місце посідала краснуха — хвороба, яку зараз можна попередити завдяки плановій вакцинації. Цей вірулентний вірус, що становить підвищений ризик для вагітних жінок, може спричинити серйозні вроджені вади розвитку та небезпечні пологи.

Головним поштовхом до законодавчих змін став сифіліс — небезпечна хвороба, яку зараз можна вилікувати антибіотиками. Однак у минулому він створював величезні ризики для репродуктивного здоров'я.

В епоху, яка характеризувалася стриманістю в обговоренні сексуальних питань, обов'язкове тестування крові стало механізмом, який змушував пари розв'язувати цю проблему, потенційно запобігаючи отриманню смертного вироку разом із ліцензією на шлюб.

Хоча сифіліс має історичні передумови, він набув особливого значення в 1930-х роках, в епоху, позначену обов'язковим тестуванням подружжя в багатьох штатах. Ця хвороба може проявлятися цілою низкою тяжких симптомів, від погіршення зору до церебральних порушень.

У наш час тема сифілісу значною мірою відійшла з публічного дискурсу. Проте колись він був величезною загрозою для здоров'я. Він часто передавався через нерозбірливі статеві зв'язки. Ця хвороба також асоціювалася з солдатами — демографічною групою, яка іноді не зважала на суспільні норми, користуючись потенційно швидкоплинними моментами існування.

Широка мобілізація особового складу під час двох глобальних конфліктів 20-го століття, зокрема Першої світової війни, спричинила значний сплеск захворюваності на сифіліс у світі. Як задокументовано в "Журналі військового та ветеранського здоров'я", лише іспанський грип випередив сифіліс за кількістю неявок на лікарняні серед американських військовослужбовців під час Першої світової війни.

У 1930-х роках генерал-хірург Томас Парран розпочав кампанію з метою зупинити епідемію, виступаючи за обов'язкове проведення аналізів крові. Ці заходи продемонстрували неабияку ефективність, кульмінацією якої стало запровадження дошлюбних тестів у 26 штатах до 1938 року.

Як яскрава ілюстрація їхнього впливу, запровадження цих правил призвело до різкого зниження рівня шлюбів у Нью-Йорку на 41 відсоток (за повідомленням "The Washington Post"). Попри відкриття пеніциліну в 1928 році, остаточне лікування сифілісу стало можливим лише в 1942 році.

Хоча в США відмовилися від цих аналізів, понад 25 країн світу запровадили обов'язкове дошлюбне тестування крові через високий ризик інфікування ВІЛ Фото: pexels.com

Хоча деякі штати продовжували проводити дошлюбні аналізи крові у 1980-х і 1990-х роках через занепокоєння щодо ВІЛ-інфекції, ширша тенденція свідчила про їхній поступовий занепад у Сполучених Штатах протягом цього періоду.

За даними Національного бюро економічних досліджень, у 1980-х роках вимоги щодо тестування скасували у 19 штатах, а в 1990-х роках ця цифра збільшилася ще на сім. Монтана, остання юрисдикція, яка відмовилася від обов'язкового аналізу крові, зберегла тест на краснуху для жінок до 2019 року. Однак пізніше і вона скасувала обов'язкові аналізи крові до одруження.

Хоча в США відмовилися від цих аналізів, понад 25 країн світу запровадили обов'язкове дошлюбне тестування крові через високий ризик інфікування ВІЛ. Серед яскравих прикладів — Гвінея і Саудівська Аравія, а в багатьох інших країнах тестування настійною рекомендацією, навіть якщо це не передбачено законом.

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