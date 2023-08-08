Еліксир молодості. Учені схрестили старих мишей із молодими, і це обернуло старіння назад

Дослідники зі США та Росії провели дивний експеримент, спрямований на пошуки "секрету вічної молодості".

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Попередні дослідження вже показали, що в крові молодих ссавців є компоненти, які можуть бути потенційно цікавими в пошуках "ліків проти старіння". У новому дивному експерименті, вчені з США і Росії з'єднали кровоносні системи молодих і старих мишей і виявили щось цікаве, пише Science Alert.

Загалом експеримент тривав 12 тижнів і за цей час вчені виявили уповільнення клітинного старіння у старих гризунів, а також збільшення тривалості їхнього життя на цілих 10%. Результати здаються вельми цікавими, проте вони далеко не відповідають лікуванню переливанням цільної крові у людей.

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Навіть якщо відкласти вбік величезний біологічний розрив між мишами та людьми, існує безліч невідомих і серйозних ризиків, пов'язаних із таким лікуванням для одержувача, і це не кажучи про етичність такого донорства.

Ба більше, за словами клітинного біолога з Університету Дюка Джеймса Вайта, 12 мишачих тижнів можуть дорівнювати 8 рокам людського життя, що є досить непрактичним відрізком часу для фізичного зв'язку з кимось потенційно смертельним чином.

Дослідник зазначає, що елементи, які керують цим "процесом омолодження" все ще залишаються невідомими — чи є вони білками, чи метаболітами, чи новими клітинами, які виробляє молода миша? Крім того, цілком може бути, що молода миша просто буферизує стару кров, що викликає старіння.

Щоб відповісти на ці запитання, генетик із Гарвардського університету Бохан Чжан із колегами з'єднали кровообіг пар молодих мишей, віком близько 3 місяців, пар старих мишей (близько 2 років), а також пари старої та молодої миші. Потім дослідники порівняли результати.

Результати показують, що старі миші, які отримали молоду кров, мали вищі концентрації регуляторних сполук, таких як трикарбонова кислота. Вчені вважають, що це є свідченням хімічних процесів, які зазвичай перериваються старінням. Також у цих гризунів спостерігалося підвищене вироблення "електростанцій" мітохондрій, зменшене запалення та вища експресія генів, пов'язаних із тривалішим життям.

Автори дослідження зазначають, що цей ефект корелює з вищою тривалістю життя, поліпшеними фізіологічними параметрами та глобальним омолодженням. Дослідники зазначають, що їхній тримісячний зв'язок циркуляції крові був ефективнішим, ніж короткострокове переливання крові (5 тижнів), яке вчені вивчали раніше.

Зазначимо, що під час рецензування дослідження Чжана і його колег, було опубліковано інше дослідження, що використовувало аналогічні методи. На жаль, воно виявило вельми погані новини для молодих мишей-донорів — вчені виявили, що в результаті переливання крові їхня тривалість життя скоротилася.

Такі результати говорять про те, що обмін цілими клітинами сам по собі спричиняє зміни, наприклад, шляхом заміни та розбавлення кількості старих пошкоджених клітин, до яких після процедури змушена жити тварина-донор.

Утім, Чжан з колегами так і не змогли знайти жодних доказів того, що молодші типи клітин затримуються де-небудь, наприклад, у кістковому мозку. Хоча їхній позитивний вплив на організм доросліших мишей все ж залишався.

У подальших дослідженнях вчені планують зосередитися на виявленні серцево-судинних компонентів, що лежать в основі цих неймовірних переваг.

Раніше Фокус писав про те, що засіб для омолодження дав змогу щуру стати найбільш довгоживучим гризуном у світі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.