Эликсир молодости. Ученые скрестили старых мышей с молодыми, и это обернуло старение вспять

Исследователи провели странный эксперимент, направленный на поиски "секрета вечной молодости".

Related video

Предыдущие исследования уже показали, что в крови молодых млекопитающих есть компоненты, которые могут быть потенциально интересными в поисках "лекарства от старения". В новом странном эксперименте, ученые из США и России соединили кровеносные системы молодых и старых мышей и обнаружили нечто любопытное, пишет Science Alert.

В общей сложности эксперимент продлился 12 недель и за это время ученые обнаружили замедление клеточного старения у старых грызунов, а также увеличение продолжительности их жизни на целых 10%. Результаты кажутся весьма впечатляющими, однако они далеко не соответствуют лечению переливанием цельной крови у людей.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Даже если отложить в сторону огромный биологический разрыв между мышами и людьми, существует множество неизвестных и серьезных рисков, связанных с таким лечением для получателя, и это не говоря об этичности подобного донорства.

Более того, по словам клеточного биолога из Университета Дьюка Джеймса Уайта, 12 мышиных недель могут равняться 8 годам человеческой жизни, что является довольно непрактичным отрезком времени для физической связи с кем-то потенциально смертельным образом.

Исследователь отмечает, что элементы, управляющие этим "процессом омоложения" все еще остаются неизвестными — являются ли они белками или метаболитами, или новыми клетками, которые производит молодая мышь? Кроме того, вполне может быть, что молодая мышь попросту буферизует старую кровь, вызывающую старение.

Чтобы ответить на эти вопросы генетик из Гарвардского университета Бохан Чжан с коллегами соединили кровообращение пар молодых мышей, возрастом около 3 месяцев, пар старых мышей (около 2 лет), а также пары старой и молодой мыши. Затем исследователи сравнили результаты.

Результаты показывают, что старые мыши, получившие молодую кровь, имели более высокие концентрации регуляторных соединений, таких как трикарбоновая кислота. Ученые считают, что это является свидетельством химических процессов, которые обычно прерываются старением. Также у этих грызунов наблюдалась повышенная выработка "электростанций" митохондрий, уменьшенное воспаление и более высокая экспрессия генов, связанных с более продолжительной жизнью.

Авторы исследования отмечают, что этот эффект коррелирует с более высокой продолжительностью жизни, улучшенными физиологическими параметрами и глобальным омоложением. Исследователи отмечают, что их трехмесячная связь циркуляции крови была более эффективной, чем краткосрочное переливание крови (5 недель), которое ученые изучали ранее.

Отметим, что во время рецензирования исследования Чжана и его коллег, было опубликовано другое исследование, использовавшее аналогичные методы. Увы, оно выявило весьма плохие новости для молодых мышей-доноров — ученые обнаружили, что в результате переливания крови их продолжительность жизни сократилась.

Такие результаты говорят о том, что обмен целыми клетками сам по себе вызывает изменения, например путем замены и разбавления количества старых поврежденных клеток, к которым после процедуры вынуждено жить животное-донор.

Впрочем, Чжан с коллегами так и не смогли найти никаких доказательств того, что более молодые типы клеток задерживаются где-либо, например, в костном мозге. Хотя их положительное влияние на организм более взрослых мышей все же оставалось.

В дальнейших исследованиях ученые планируют сосредоточиться на обнаружении сердечно-сосудистых компонентах, лежащих в основе этих невероятных преимуществ.

Ранее Фокус писал о том, что омолаживающее средство позволило крысе стать самым долгоживущим грызуном в мире.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.