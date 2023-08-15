Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Краснуха, сифилис и не только: почему люди должны были сдать анализы крови перед женитьбой

лечение, анализ крови, США, профилактика заболеваний, сифилис, краснуха, брачные правила, общественное здоровье, сексуальное здоровье, обязательный анализ крови, история болезни, глобальная перспектива, история
Фото: pexels.com | Добрачный анализ крови — практика, которая в наше время может показаться необычной, — когда-то была довольно распространенной

Добрачный анализ крови — практика, которая в наше время может показаться необычной, — когда-то была довольно распространенной. Вопреки ошибочному мнению, ее внедрение не связано с опасениями относительно инцеста.

Related video

Возникновение таких проверок связано со страхом перед болезнями и инфекциями. С помощью добрачных анализов крови можно было выявить целый спектр серьезных заболеваний, в частности, гонорею и туберкулез, пишет Grunge.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Среди них значительное место занимала краснуха — болезнь, которую сейчас можно предупредить благодаря плановой вакцинации. Этот вирулентный вирус, представляющий повышенный риск для беременных женщин, может вызвать серьезные врожденные пороки развития и опасные роды.

Главным толчком к законодательным изменениям стал сифилис — опасная болезнь, которую сейчас можно вылечить антибиотиками. Однако в прошлом он создавал огромные риски для репродуктивного здоровья.

В эпоху, что характеризовалась сдержанностью в обсуждении сексуальных вопросов, обязательное тестирование крови стало механизмом, который заставлял пары решать эту проблему, потенциально предотвращая получение смертного приговора вместе с лицензией на брак.

Хотя сифилис имеет исторические предпосылки, он приобрел особое значение в 1930-х годах, в эпоху, отмеченную обязательным тестированием супругов во многих штатах. Эта болезнь может проявляться целым рядом тяжелых симптомов, от ухудшения зрения до церебральных нарушений.

В наше время тема сифилиса в значительной степени отошла из публичного дискурса. Однако когда-то он был огромной угрозой для здоровья. Он часто передавался через неразборчивые половые связи. Эта болезнь также ассоциировалась с солдатами — демографической группой, которая иногда не обращала внимания на общественные нормы, пользуясь потенциально мимолетными моментами существования.

Широкая мобилизация личного состава во время двух глобальных конфликтов 20-го века, в частности Первой мировой войны, вызвала значительный всплеск заболеваемости сифилисом в мире. Как задокументировано в "Журнале военного и ветеранского здоровья", только испанский грипп опередил сифилис по количеству неявок на больничные среди американских военнослужащих во время Первой мировой войны.

В 1930-х годах генерал-хирург Томас Парран начал кампанию с целью остановить эпидемию, выступая за обязательное проведение анализов крови. Эти меры продемонстрировали большую эффективность, кульминацией которой стало введение добрачных тестов в 26 штатах до 1938 года.

Как яркая иллюстрация их влияния, введение этих правил привело к резкому снижению уровня браков в Нью-Йорке на 41 процент (по сообщению "The Washington Post"). Несмотря на открытие пенициллина в 1928 году, окончательное лечение сифилиса стало возможным только в 1942 году.

лечение, анализ крови, США, профилактика заболеваний, сифилис, краснуха, брачные правила, общественное здоровье, сексуальное здоровье, обязательный анализ крови, история болезни, глобальная перспектива, история Fullscreen
Хотя в США отказались от этих анализов, более 25 стран мира ввели обязательное добрачное тестирование крови из-за высокого риска инфицирования ВИЧ
Фото: pexels.com

Хотя некоторые штаты продолжали проводить добрачные анализы крови в 1980-х и 1990-х годах из-за беспокойства по поводу ВИЧ-инфекции, более широкая тенденция свидетельствовала об их постепенном упадке в Соединенных Штатах в течение этого периода.

По данным Национального бюро экономических исследований, в 1980-х годах требования по тестированию отменили в 19 штатах, а в 1990-х годах эта цифра увеличилась еще на семь. Монтана, последняя юрисдикция, которая отказалась от обязательного анализа крови, сохранила тест на краснуху для женщин до 2019 года. Однако позже и она отменила обязательные анализы крови до бракосочетания.

Хотя в США отказались от этих анализов, более 25 стран мира ввели обязательное добрачное тестирование крови из-за высокого риска инфицирования ВИЧ. Среди ярких примеров — Гвинея и Саудовская Аравия, а во многих других странах тестирование настоятельной рекомендацией, даже если это не предусмотрено законом.

Ранее Фокус писал об эликсире молодости. Ученые скрестили старых мышей с молодыми, и это повернуло старение вспять.