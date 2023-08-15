Краснуха, сифилис и не только: почему люди должны были сдать анализы крови перед женитьбой

Добрачный анализ крови — практика, которая в наше время может показаться необычной, — когда-то была довольно распространенной. Вопреки ошибочному мнению, ее внедрение не связано с опасениями относительно инцеста.

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Возникновение таких проверок связано со страхом перед болезнями и инфекциями. С помощью добрачных анализов крови можно было выявить целый спектр серьезных заболеваний, в частности, гонорею и туберкулез, пишет Grunge.

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Среди них значительное место занимала краснуха — болезнь, которую сейчас можно предупредить благодаря плановой вакцинации. Этот вирулентный вирус, представляющий повышенный риск для беременных женщин, может вызвать серьезные врожденные пороки развития и опасные роды.

Главным толчком к законодательным изменениям стал сифилис — опасная болезнь, которую сейчас можно вылечить антибиотиками. Однако в прошлом он создавал огромные риски для репродуктивного здоровья.

В эпоху, что характеризовалась сдержанностью в обсуждении сексуальных вопросов, обязательное тестирование крови стало механизмом, который заставлял пары решать эту проблему, потенциально предотвращая получение смертного приговора вместе с лицензией на брак.

Хотя сифилис имеет исторические предпосылки, он приобрел особое значение в 1930-х годах, в эпоху, отмеченную обязательным тестированием супругов во многих штатах. Эта болезнь может проявляться целым рядом тяжелых симптомов, от ухудшения зрения до церебральных нарушений.

В наше время тема сифилиса в значительной степени отошла из публичного дискурса. Однако когда-то он был огромной угрозой для здоровья. Он часто передавался через неразборчивые половые связи. Эта болезнь также ассоциировалась с солдатами — демографической группой, которая иногда не обращала внимания на общественные нормы, пользуясь потенциально мимолетными моментами существования.

Широкая мобилизация личного состава во время двух глобальных конфликтов 20-го века, в частности Первой мировой войны, вызвала значительный всплеск заболеваемости сифилисом в мире. Как задокументировано в "Журнале военного и ветеранского здоровья", только испанский грипп опередил сифилис по количеству неявок на больничные среди американских военнослужащих во время Первой мировой войны.

В 1930-х годах генерал-хирург Томас Парран начал кампанию с целью остановить эпидемию, выступая за обязательное проведение анализов крови. Эти меры продемонстрировали большую эффективность, кульминацией которой стало введение добрачных тестов в 26 штатах до 1938 года.

Как яркая иллюстрация их влияния, введение этих правил привело к резкому снижению уровня браков в Нью-Йорке на 41 процент (по сообщению "The Washington Post"). Несмотря на открытие пенициллина в 1928 году, окончательное лечение сифилиса стало возможным только в 1942 году.

Хотя в США отказались от этих анализов, более 25 стран мира ввели обязательное добрачное тестирование крови из-за высокого риска инфицирования ВИЧ Фото: pexels.com

Хотя некоторые штаты продолжали проводить добрачные анализы крови в 1980-х и 1990-х годах из-за беспокойства по поводу ВИЧ-инфекции, более широкая тенденция свидетельствовала об их постепенном упадке в Соединенных Штатах в течение этого периода.

По данным Национального бюро экономических исследований, в 1980-х годах требования по тестированию отменили в 19 штатах, а в 1990-х годах эта цифра увеличилась еще на семь. Монтана, последняя юрисдикция, которая отказалась от обязательного анализа крови, сохранила тест на краснуху для женщин до 2019 года. Однако позже и она отменила обязательные анализы крови до бракосочетания.

Хотя в США отказались от этих анализов, более 25 стран мира ввели обязательное добрачное тестирование крови из-за высокого риска инфицирования ВИЧ. Среди ярких примеров — Гвинея и Саудовская Аравия, а во многих других странах тестирование настоятельной рекомендацией, даже если это не предусмотрено законом.

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