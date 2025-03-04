У ванній з'явився рожевий наліт: чому його не можна ігнорувати в жодному разі

Учені пояснили, звідки з'являється рожевий слиз у мильницях, на кахлі та шторках для ванної.

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1819 року венеціанський фармацевт Бартоломео Біціо знайшов причину, через яку полента в місті Падуя стала криваво-червоного кольору. Причиною моторошного явища виявилася бактерія Serratia marcescens, пише IFLScience.

Річ у тім, що той самий надокучливий рожевий наліт або рожевий слиз у сучасних ванних кімнатах є ні чим іншим, як тією самою бактерією.

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Serratia — це рід грамнегативних бактерій, які належать до сімейства Enterobacteriaceae. Вид Serratia marcescens любить вологе середовище, тому його часто можна побачити у ванних кімнатах, кухнях, уздовж швів на фіранках для душу і навколо зливних отворів. Особливо ця бактерія полюбляє мильниці, бо живиться жировими відкладеннями — будівельними блоками мила і шампунів.

Доктор Каран Радж пояснює, що для людей, чия імунна система функціонує нормально, бактерія S. marcescens не становить загрози. Проте S. marcescens може спричиняти малоприємні інфекції, серед яких респіраторні та сечовивідні.

Суперсила цієї бактерії полягає в тому, що вона може утворювати біоплівку, яка дає змогу краще прилипати до поверхонь і поширюватися. Щойно бактерія заражає господаря, біоплівка може утворювати бар'єр від імунної системи. Через це інфекція важко піддається лікуванню, тому цієї бактерії краще уникати.

Якщо рожевий слиз уже колонізував ванну кімнату, вчені радять обробити поверхні за допомогою розчину з рівних частин білого оцту і води. Суміш потрібно нанести й залишити на 10 хвилин, після чого добре протерти поверхню і змити все водою.

Цього має бути достатньо, щоб позбутися рожевого слизу, який уже прикріпився до вашої ванної кімнати, але наступним кроком є профілактика. Serratia marcescens полюбляє вологе середовище, тож прочиніть вікно після душу або увімкніть витяжку, щоб звести вологість до мінімуму. Також слід регулярно протирати мильниці, щоб запобігти появі бактерії.

Нагадаємо, вчені з'ясували, чому бактерії труять наш організм. Науковці дізналися, що бактерії здатні відчувати голод і злитися через це, починаючи шкодити нашому організму і поділилися цим зі світом.