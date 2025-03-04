В ванной появился розовый налет: почему его нельзя игнорировать ни в коем случае

Ученые объяснили, откуда появляется розовая слизь в мыльницах, на кафеле и шторках для ванной.

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В 1819 году венецианский фармацевт Бартоломео Бицио нашел причину, по которой полента в городе Падуя стала кроваво-красного цвета. Причиной жуткого явления оказалась бактерия Serratia marcescens, пишет IFLScience.

Все дело в том, что тот самый надоедливый розовый налет или розовая слизь в современных ванных комнатах является ни чем иным, как той самой бактерией.

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Serratia — это род грамотрицательных бактерий, которые относятся к семейству Enterobacteriaceae. Вид Serratia marcescens любит влажную среду, поэтому его часто можно увидеть в ванных комнатах, кухнях, вдоль швов на занавесках для душа и вокруг сливных отверстий. Особенно эта бактерия любит мыльницы, потому как питается жировыми отложениями – строительными блоками мыла и шампуней.

Доктор Каран Радж объясняет, что для людей, чья иммунная система функционирует нормально, бактерия S. marcescens не представляет угрозы. Тем не менее, S. marcescens может вызывать малоприятные инфекции, среди которых респираторные и мочевыводящие.

Суперсила этой бактерии заключается в том, что она может образовывать биопленку, которая позволяет лучше прилипать к поверхностям и распространяться. Как только бактерия заражает хозяина, биопленка может образовывать барьер от иммунной системы. Из-за этого инфекция трудно поддается лечению, поэтому этой бактерии лучше избегать.

Если розовая слизь уже колонизировала ванную комнату, ученые советуют, обработать поверхности с помощью раствора из равных частей белого уксуса и воды. Смесь нужно нанести и оставить на 10 минут, после чего хорошо протереть поверхность и смыть все водой.

Этого должно быть достаточно, чтобы избавиться от розовой слизи, которая уже прикрепилась к вашей ванной комнате, но следующим шагом является профилактика. Serratia marcescens любит влажную среду, поэтому приоткройте окно после душа или включите вытяжку, чтобы свести влажность к минимуму. Также следует регулярно протирать мыльницы, чтобы предотвратить появление бактерии.

Напомним, ученые выяснили, почему бактерии травят наш организм. Ученые узнали, что бактерии способны чувствовать голод и злиться из-за этого, начиная вредить нашему организму и поделились этим с миром.