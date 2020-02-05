В Украину пришли тесты для диагностики коронавируса. Их хватит на 25-30 проверок

11 подозрений на коронавирус в Украине не подтвердились, еще два пациента находятся на диагностике

Тест-системы для диагностики нового коронавируса 2019-nCoVВ уже находятся на таможенной территории Украины и в ближайшее время должны поступить в больницы. Об этом на брифинге рассказал глава Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский.

"Сегодня-завтра тест-системы прибудут в Украине. Они уже, как я проинформирован, находятся на таможенной территории Украины. И, собственно, появится возможность диагностировать целенаправленно по данной коронавирусной инфекции", – сообщил он.

Их будет достаточно для 25-30 проверок на коронавирус, но МОЗ уже договорилось с Всемирной организацией здравоохранения о новых поставках, чтобы увеличить количество тестов в два-три раза.

Скипальский также сообщил, что на данный момент в Украине не подтвердилось 11 подозрений на коронавирус. Еще двое пациентов находятся на диагностике, результаты будут известны до конца дня.

При этом в большинстве областей превышен эпидемиологический порог на ОРВИ и грипп. За неделю зафиксировано два летальных случая от гриппа, всего с начала сезона умерли 15 человек. Ни у кого из них не было прививок.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.