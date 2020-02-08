Коронавирус: количество жертв превысило 700 человек, вылечились – более 2 000
2020-02-08 09:58:17
В больницах Китая в настоящее время проходит курс лечения более 31 тыс человек
По состоянию на утро 8 февраля количество зараженных коронавирусом увеличилось до 34 888, жертвами болезни стали 724 пациента.
Об этом говорится в обновленных данных карты Университета Джона Хопкинса.
Больше всего больных – 34 569 – зарегистрировано на материковом Китае, еще 69 в других странах: Сингапуре (30), Гонконге (26), Таиланде, Японии (25), Южной Кореи (24), Тайване (17), Австралии (15), Германии (13).
Кроме того, гражданин США скончался от последствий заражения новым коронавирусом в китайском городе Ухань, сообщает в субботу американская газета The New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине.
Издание отмечает, что это первый случай гибели американца от коронавируса.
По данным дипведомства, этому человеку было около 60 лет.
Также стало известно, что среди умерших от коронавируса в Ухане оказался гражданин Японии. Он скончался в ночь на субботу, сообщила японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на МИД Японии.
Одновременно с этим 2 152 пациента в разных странах мира вылечили. Болезнь удалось обуздать, в частности, в Австралии – 2, Японии – 2, Малайзии – 1, Южной Кореи – 1, Шри-Ланке – 1, Тайване – 1, Вьетнаме – 1.
В больницах Китая в настоящее время проходит курс лечения более 31 тыс. человек, состояние 6,1 тыс. больных оценивается как тяжелое.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- Президент Китая объявил "народную войну" коронавирусу. Си Цзиньпин сообщил, что страна отреагировала на вспышку всеми имеющимися силами.
- А премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- Для врачей в Украине заработала отдельная "горячая линия" по вопросам диагностики "уханьского" коронавируса.