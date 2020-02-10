Стало известно, кому из украинцев откажут в эвакуации из Китая

Ранее украинцев предупредили, что посля прилета на родину их ожидает 14-дневный карантин

Украинцам, которые не подпишут согласие на карантин, будет отказано в эвакуации из Китая.

Об этом заявил и.о. Генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает Украинская правда.

Отмечается, что эвакуация планируется с 11 февраля, а команда рейса будет одета в костюмы биологической защиты.

При этом информация о рейсе будет известна по состоянию на вечер 10 февраля. Также сообщается, что согласие на карантин готовы подписать 51 человек, среди них – один ребенок.

"Цифры будут меняться, но потенциально это 150-200 человек", – говорит Кузин.

Однако он отмечает, что место для эвакуации еще определяют.

"Сейчас рассматривается две локации санитарно-курортного типа в Киевской области. Также министерство обороны предлагает свои варианты. Возможно, это будет третий вариант локации", – рассказывает Кузин.

Кузин сообщил, что ко всем людям будут применяться ограничительные меры, несмотря на наличии или отсутствии симптомов. Для людей будут выделены дополнительные автобусы, которые заберут их от трапа самолета к месту карантина.

Как уточняет Интерфакс-Украина, рейс будут сопровождать три медработника: два врача и медсестра.

В самолете после полета по рекомендации производителя будет проведена замена воздушных фильтров.

Предварительно перевозчиком для эвакуации определена авиакомпания SkyUp.

Ранее украинцев предупредили, что посля прилета на родину их ожидает 14-дневный карантин.

В понедельник, 3 февраля, гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский сообщил, что эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели, то есть до 9 февраля.

Как ранее сообщал Фокус: