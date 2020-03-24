Транспортный профсоюз Великобритании призвал разместить сотрудников полиции на крупных станциях, чтобы остановить переполненность

Несмотря на требование властей оставаться по возможности дома, жители британской столицы активно пользуются огромным лондонским метро. Об этом сообщает ВВС.

Мэр Лондона Садик Хан обратился к жителям города, предупредив, что если они не прекратят набиваться в поезда, больше людей погибнет от коронавируса.

Хан также потребовал, чтобы работодатели позволили своим сотрудникам работать на дому, если присутствие в офисе "не является абсолютно необходимым".

"Игнорирование этих правил означает больше потерянных жизней", – сказал он.

Министр транспорта Грант Шаппс сообщил, что говорил с Ханом о том, что в поездах лондонского метро необходимо обеспечить "достаточно пространства для тех, кому необходимо передвигаться по городу" и предложил поддержку своего департамента.

Медсестра Джулия Харрис, которая ездит на работу в Императорский колледж NHS Trust, рассказала, что намеренно изменила свой маршрут, чтобы избежать скоплений людей.

"Мои поездки довольно продолжительны, и я больше беспокоюсь о том, что могу заразиться по дороге на работу, чем в самой больнице", – сказала она.

Никола Смит, работающий в центральной лондонской больнице, также сказал: "Я рискую своим здоровьем".

Генеральный секретарь Ассоциации транспорта наемного персонала (TSSA) Мануэль Кортес заявил: "К сожалению, ситуация в лондонском метро не улучшилась".

Транспортный профсоюз Великобритании, в связи с этим, призвал разместить сотрудников полиции на крупных станциях, чтобы остановить переполненность.

Издание отмечает, что в Лондоне от коронавируса умерли более 130 человек, что составляет треть от всех смертельных случаев в Великобритании.

Напомним, правительство Великобритании объявило коронавирус "серьезной и неминуемой угрозой". Согласно новым полномочиям правительства, заразившиеся могут быть принудительно помещены в карантин и не смогут свободно его покинуть, когда захотят.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник вечером обратился к согражданам с призывом оставаться дома, предупредив, что вводятся жесткие карантинные меры. Людям разрешается выходить на улицу только чтобы купить продукты питания или лекарства, а также, если возникла абсолютная необходимость приехать на работу.

Как ранее сообщал Фокус:

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