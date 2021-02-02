Маск планує в 2021 запустити космічний корабель з повністю цивільним екіпажем

Профінансує політ і стане командиром корабля засновник компанії Shift4 Payments Джаред Айзекман.

Компанія SpaceX Ілона Маска збирається до кінця 2021 року реалізувати Falcon 9 Inspiration4 — першу в світі комерційну місію астронавтів на орбіту. На борту космічного корабля Dragon знаходитимуться тільки цивільні особи.

Запуск планується провести з історичного стартового комплексу LC-39A Центру космічних польотів імені Кеннеді в штаті Флорида. Ракета повинна вийти на навколоземну орбіту, після чого екіпаж пробуде там кілька днів, здійснюючи кожні 90 хвилин оборот навколо Землі. Після завершення польоту спусковий апарат приводниться біля узбережжя Флориди.

Джаред Айзекман — мільярдер, засновник платіжної системи Shift4 Payments, він профінансує політ та очолить місію. У нього великий досвід польотів на літаках у складі команди з повітряної акробатики Black Diamond Jet Team.

[ + – ] Джаред Айзекман

Айзекман передає три інших місця "представникам широкої громадськості". SpaceX заявила, що забезпечить підготовку астронавтів, яка охоплюватиме "підготовку до надзвичайних ситуацій, навчання з входу та виходу космічних апаратів, а також часткове й повне моделювання польоту".

Shift4 Payments використовує місію як маркетингову можливість. Одне з місць на кораблі дістанеться клієнту її веб-сайту. Для отримання права на політ буде потрібно відкрити інтернет-магазин на платформі та створити відео для Twitter про свою підприємницьку історію. Журі з ще не названих знаменитостей обере переможця. Оголошення очікується в середині березня.

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Інший спосіб взяти участь в космічному польоті — зробити пожертвування Дитячій дослідницькій лікарні Сент-Джуда. Внесок у розмірі 10 доларів принесе 100 квитків у розіграші місця на Dragon. Амбіційний та багатий космічний фанат може пожертвувати 100 000 доларів в обмін на 10 000 квитків, пілотажний політ на літаку, костюм для польоту і квитки на запуск. Сам Айзекман уже пожертвував цій лікарні 100 млн доларів.

Останнім членом місії буде посол місії Святого Юди.

Святий Юда (Фаддей) входить до числа 12-ти апостолів. Віряни вважають його помічником у переломних моментах. Він також покровитель зневірених або безнадійних справ.

Стартовий комплекс LC-39 складається з трьох стартових майданчиків: LC-39A, LC-39B і LC-39C. Він побудований в 1960 роки для запусків "місячної" ракети-носія "Сатурн-5". З 1981 по 2011 рік комплекс використовувався для запусків "Спейс шатлів".

Майданчик LC-39A в 2014 році переданий в оренду на 20 років компанії SpaceX, він переобладнаний для запуску ракет-носіїв Falcon 9 і Falcon Heavy. Перший запуск ракети Falcon 9 з майданчика відбувся 19 лютого 2017 року. Перший запуск Falcon Heavy відбувся 6 лютого 2018 року.

Нагадаємо, американська приватна космічна компанія Axiom Space опублікувала імена та фотографії перших чотирьох космічних туристів, які відправляться на Міжнародну космічну станцію на кораблі Crew Dragon.