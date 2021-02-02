Маск припинив користуватися соцмережею Twitter

Глава Tesla і SpaceX відмовлявся від Twitter і в червні 2020 року.

"Вимкнув Twitter на деякий час", таке повідомлення розмістив у самій цій соцмережі керівник та основний власник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск. Він поки не пояснив причин свого рішення.

Один із користувачів залишив під твітом Маска такий запис: "Люди Землі, Ілон повернувся на Альфа Центавра. На жаль, вашу планету запланували зносити. Цей процес займе трохи менше двох ваших земних днів.

Дякую.

PS: не панікуйте."

2 червня минулого року Маск розміщував у Twitter таке саме повідомлення. Тоді користувачі порадили відмовнику сказати про це Дональду Трампу.

У листопаді 2019 року він написав у своєму акаунті, що сумнівається в тому, чи дійсно такий хороший Twitter (зараз цей твіт недоступний). Потім зазначив, що портал Reddit все ще виглядає краще, і заявив, що "йде в офлайн".

У червні того ж року Маск говорив, що видаляє свій аккаунт, але, тим не менш, продовжив користуватися Twitter.

Нагадаємо, компанія SpaceX Ілона Маска збирається до кінця 2021 року реалізувати Falcon 9 Inspiration4 — першу в світі комерційну місію астронавтів на орбіту. На борту космічного корабля Dragon знаходитимуться тільки цивільні особи.

Маск заявив, що його компанія Neuralink імплантувала в мозок мавпи чіп, завдяки якому вона може грати в комп'ютерні ігри.