Маск назвав можливу причину вибуху Starship 10

Космічний корабель вибухнув 4 березня відразу ж після приземлення

Ймовірною причиною вибуху ракети компанії SpaceX Starship SN10 став витік гелію в двигун під час приземлення.

Про це у вівторок, 9 березня, повідомив у Twitter засновник компанії Ілон Маск.

Бізнесмен відреагував на публікацію фотографа Остіна Барнара, який помітив, що співробітники SpaceX перевіряли посадочні опори ракети і припустив, що вони не відкрилися належним чином. Цією публікацією Барнар привернув увагу Маска.

[ + – ] Повідомлення Остіна Барнара

За словами підприємця, двигуну ракети не вистачало потужності, що й призвело до поломки опор і частини нижньої оболонки на швидкості 10 м/с.

"Двигун SN10 мав низьку тягу через (імовірно) часткове поглинання гелію з паливного бака. Удар на швидкості 10 м/с розбив ноги і частину спідниці. Кілька виправлень у роботі для SN11", — написав Ілон Маск.

[ + – ] Відповідь Ілона Маска

Раніше повідомлялося, що ракета Ілона Маска Starship SN10 вибухнула після вдалого приземлення. Згідно з планом випробування, ракета піднялася на 10 км над землею, після чого почала спускатися. Зробивши успішний маневр після приземлення, StarShip SN10 почали охолоджувати встановлені поруч водомети. Однак через декілька хвилин ракета вибухнула.

[ + – ] Вибух Starship SN10

Фокус писав про те, що останні випробування ракети Starship SN9 також завершилися вибухом під час спроби приземлитися. Випробування тоді були визнані успішними.

А 13 січня поточного року прототип Starship SN9 піддався так званим "вогневим" випробуванням. Апарат залишався на Землі, проте його двигуни працювали на повну потужність. Після тестів два з трьох двигунів Raptor вирішили замінити.