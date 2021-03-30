"Воронка хоча б в потрібному місці": Маск із гумором відреагував на черговий вибух корабля Starship

Глава Space X вважає, що проблеми виникли у другому двигуні під час підйому, що не забезпечило потрібного тиску під час посадки.

Генеральний директор компанії Space X Ілон Маск із гумором відреагував у Twitter на невдале випробування прототипу пілотованого космічного корабля Starship у вівторок, 30 березня.

Після випробувального суборбітального польоту корабель вибухнув під час спроби приземлення.

"Принаймні, воронка знаходиться в потрібному місці", — жартівливо написав Маск у соцмережі.

Як він пояснив, ймовірно, проблеми виникли у другому двигуні під час підйому, і не було потрібного тиску під час посадки, хоча теоретично цього й не було потрібно.

"Щось дуже значне сталося невдовзі після запуску двигунів для посадки. З'ясуємо це сьогодні, як тільки вивчимо уламки", — написав Маск.

Зазначимо, запуск одинадцятого серійного випробувального апарату Starship SN11 здійснили сьогодні з полігону компанії в Бока-Чіка (південний схід штату Техас).

Космічний корабель вийшов на висоту 10 кілометрів. На цій висоті у нього вимкнулися двигуни, далі пішло аеродинамічне гальмування, повторний запуск двигунів для повернення у вертикальне положення і посадки. Але за хвилину до запланованого приземлення прототип Starship вибухнув.

Нагадаємо, 4 березня ракета компанії SpaceX Starship SN10 все-таки змогла пройти льотні випробування, незважаючи на попереднє скасування польоту за 0,1 секунду до старту, але вибухнула після вдалого приземлення.

Ймовірною причиною вибуху ракета компанії SpaceX Starship SN10 став витік гелію в двигун під час приземлення. Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск.

13 січня 2021 року прототип Starship SN9 піддався так званим "вогневим" випробуванням. Апарат залишався на Землі, проте його двигуни працювали на повну потужність. Після тестів два з трьох двигунів Raptor вирішили замінити.