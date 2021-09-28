Ілон Маск очолив список найбагатших людей планети за версією Forbes

Згідно з рейтингом, підприємець обігнав своїх найближчих конкурентів Джеффа Безоса і Бернара Арно, маючи статок понад $200 мільярдів.

Засновник Tesla і SpaceX, винахідник, бізнесмен і філантроп Ілон Маск знову став першим у рейтингу найбагатших людей світу. За даними Forbse, його статки вперше перевищили 200 млрд доларів.

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Лідерство в списку найзаможніших людей Маску забезпечили акції Tesla, які виросли за останній час на 2,2% і коштують 791,36 доларів США, що було найвищим показником з лютого цього року. У результаті Маск став багатшим на 3,8 млрд доларів, обігнавши при цьому своїх найближчих конкурентів — космічного суперника Джеффа Безоса і бізнесмена Бернара Арно.

Наразі Ілон Маск став навіть багатшими, ніж у січні цього року, коли Tesla перебувала на піку популярності. Як повідомляє видання, статки мільярдера залежать багато в чому від його частки володінням Tesla і SpaceX — на кінець дня в понеділок вартість Tesla становил апонад 792 млрд доларів, а SpaceX оцінюється в 74 млрд доларів.

Однак, Маск продовжує жити досить скромно. Після того, як у минулому році Маск пообіцяв, що позбудеться майже від усього свого особистого майна, включаючи шість особняків, зараз він володіє одним будинком і вважає своїм основним місцем проживання знімну квартиру площею 400 квадратних футів.

"Я живу в будинку за $50 000 в Бока-Чика, де розташований наш космодром Starbase. Я орендую його в SpaceX. І це класно. Єдиний будинок, яким я володію, — це будинок для заходів у районі затоки", — повідомив у червні Маск.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск розлучився зі співачкою Граймс (справжнє ім'я Клер Еліз Буше) після трьох років стосунків. Головною причиною розриву Маск назвав життя в різних містах.

Також мільярдер висловив готовність інвестування в економіку Китаю, похваливши при цьому темпи економічного росту країни.