Маск заявив про свою готовність вкладати гроші в економіку Китаю

Глава Tesla і гендиректор SpaceX виступив на відкритті Всесвітньої інтернет-конференції в Китаї і похвалив цю країну за внесок в "цифрове майбутнє".

Генеральний директор компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск виступив на відкритті Всесвітньої інтернет-конференції в Китаї, запевнивши Пекін в своїй прихильності до інвестування в економіку цієї країни, повідомляє в неділю, 26 вересня Bloomberg.

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Видання зазначає, що саміт був відкритий обіцянкою голови КНР Сі Цзіньпіна про те, що Китай буде працювати з усіма країнами для створення динамічної цифрової економіки.

"У Tesla ми раді бачити ряд законів і постанов, які були прийняті (в Китаї. — Ред.) для посилення управління даними. Tesla створила центр обробки даних в Китаї для локалізації всіх даних, що генеруються нашим бізнесом, включаючи виробництво, продажу, обслуговування і зарядку", — заявив Маск.

Bloomberg звертає увагу на те, що вже другий раз за десять днів Маск звеличує репутацію Китаю як "глобального лідера в області цифровізації".

"Tesla продовжить розширювати свої інвестиції в Китай і сподівається внести свій вклад в побудову цифрового майбутнього з загальними вигодами", — додав американський бізнесмен.

Нагадаємо, в липні Ілон Маск закликав їхати в Китай в честь 100-річчя компартії і похвалив жителів цієї країни за швидкий розвиток економіки та інфраструктури.

Також генеральний директор компанії SpaceX повідомив про те, що супутниковий інтернет Starlink завершує бета-тестування в жовтні 2021 року, а вже до кінця року кількість користувачів Starlink різко зросте.

Фокус писав про те, що в Німеччині ухвалили рішення про виділення 24 мільйонів євро на боротьбу з впливом Китаю на майбутніх вчених.