Німеччина виділяє 24 млн євро для боротьби з впливом Китаю на майбутніх вчених

Влада Німеччини займається створенням власної бази даних про Китай з метою знизити вплив Піднебесної на свої навчальні заклади.

Міністерство освіти Німеччини оголосило про виділення 24 млн євро на програму до 2024 року по зміцненню "незалежної китайської компетенції" в своїх університетах і дослідницьких інститутах, пише видання SCMP.

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За словами чиновників, вони зацікавлені в науковому та дослідному співробітництві з Китаєм але за умови, якщо воно буде засноване на європейських цінностях.

Міністр освіти Німеччини Аня Карлічек, Берлін не хоче, щоб Китай впливав на німецькі університети і суспільство, і закликала навчальні заклади відмовитися від співпраці з Інститутами Конфуція, які фінансуються урядом.

"Я не хочу, щоб китайський уряд впливав на наші університети і наше суспільство. Ми залишили занадто багато місця для інститутів Конфуція і занадто мало зробили для створення незалежної компетенції в Китаї в Німеччині", — підкреслила Карлічек.

Як відомо, з 2006 року в Німеччині відкрилося 19 інститутів Конфуція, два з яких були закриті через побоювання "політичного впливу і витоку інформації". У світі функціонує понад 500 інститутів Конфуція, а в таких країнах, як США, Канада, Австралія та Швеція, вони були закриті після звинувачень в "просуванні інтересів Китаю".

"Економічні відносини з Китаєм тісні, і у нас також є спільні інтереси в таких областях, як захист клімату. Але ми також повинні вирішити цю проблему (ситуація з навчальними закладами — ред.) відкрито: ми знаходимося в системному змаганні з Народною Республікою", — додала міністр освіти Німеччини.

Журналісти також зазначають, що відносини між Німеччиною і Китаєм суттєво зміняться після вересневих виборів. Канцлер Ангела Меркель, яка виступає за співпрацю з Піднебесною, йде у відставку, а її можлива наступниця Анналена Баєрбок від Партії зелених закликає до політики "діалогу і жорсткості" по відношенню до Пекіну.

Раніше Фокус повідомляв, що Ілон Маск закликав їхати в Китай в честь 100-річчя компартії. Засновник SpaceX похвалив китайців за швидкий розвиток економіки та інфраструктури, після чого на нього обрушився шквал критики. Коментатори назвали Ілона Маска "ветераном Компартії КНР" і припустили, що він шукає вигоду у співпраці з Китаєм.

Також Фокус розповідав, що в Китаї загинув учений-ядерник, випавши з вікна університету. 58-річний віце-президент Харбінського інженерного університету і один з провідних вчених-ядерників Китаю Чжан Чжицзянь був знайдений мертвим у четвер, 17 червня, і це вже друга смерть ядерника за неповний рік.