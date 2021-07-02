"Схилив голову через гроші": Ілон Маск закликав їхати в Китай на честь 100-річчя компартії

Ілон Маск похвалив китайців за швидкий розвиток економіки й інфраструктури. У соцмережі його відразу ж визнали "ветераном" урядущої партії.

Американський бізнесмен, глава компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск привітав Китай з досягненням "першої столітньої мети". У своєму Twitter він прокоментував заяву генерального секретаря Сі Цзіньпіна з нагоди 100-річчя заснування Комуністичної партії.

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China Xinhua News процитувала слова Сі Цзіньпіна про те, що Китай побудував "сучасне успішне співтовариство в усіх відношеннях". Ілон Маск підтримав заяву Сі Цзінпіна й зазначив значний розвиток країни:

"Економічне процвітання Китаю воістину вражає, особливо у сфері інфраструктури! Я закликаю людей відвідати це місце і побачити своїми очима".

[ + – ] Коментар Ілона Маска в Твіттері Фото: Скриншот

Аналогічний допис зʼявився в акаунті Ілона Маска в китайській соціальній мережі Weibo. Повідомлення розміщене англійською та китайською мовами, а також підкріплене скріншотом коментаря під твітом China Xinhua News.

Як повідомив Сі Цзіньпін, Комуністичній партії вдалося розвʼязати історичну проблему бідності китайців. Тепер вона націлилася на другу столітню мету: будівництво в Китаї "великої сучасної соціалістичної держави".

[ + – ] Допис Ілона Маска у Weibo про Китай Фото: Скриншот

У коментарях на Weibo користувачі неоднозначно відреагували на вчинок Ілона Маска. Деякі припустили, що бізнесмен шукає додаткову вигоду, адже автомобілі Tesla продаються і в Китаї. Коментатори пишуть:

"Ілон Маск — ветеран партії"; "Навіть генеральний директор Apple Кук не опублікував сьогодні у Weibo на честь Вчителя Ма, це правда, що він схилив голову через гроші"; "Секретар партії Ілон Американське село!"; "Якщо ви дійсно так думаєте, ми розглянемо можливість видачі вам китайської грін-карти"; "Він просто хоче догодити нам"; "Секретар відділення партії Tesla: Маск"; "Наступним кроком буде написання додатку для партії"; "Розкрив свою особистість, як член партії".

[ + – ] Коментарі до допису Ілона Маска про Китай [ + – ] Коментарі до допису Ілона Маска про Китай [ + – ] Коментарі до допису Ілона Маска про Китай

Раніше Ілон Маск поділився планами на космічний інтернет Starlink під час виставки MWC 2021. Він заявив, що до 2022 року кількість активних клієнтів може досягти 500 тисяч осіб, однак визнав — обладнання може виходити з ладу. Маск має намір інвестувати в розвиток проекту до 30 мільярдів доларів.