"Склонил голову из-за денег": Илон Маск призвал ехать в Китай в честь 100-летия компартии

Илон Маск похвалил китайцев за быстрое развитие экономики и инфраструктуры. В соцсети его тут же признали "ветераном" правящей партии.

Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поздравил Китай с достижением "первой столетней цели". В своем Twitter он прокомментировал заявление генерального секретаря Си Цзиньпина по случаю 100-летия основания Коммунистической партии.

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China Xinhua News процитировала слова Си Цзиньпина о том, что Китай построил "современное процветающее сообщество во всех отношениях". Илон Маск поддержал заявление Си Цзинпина и отметил значительное развитие страны:

"Экономическое процветание Китая поистине поразительно, особенно в сфере инфраструктуры! Я призываю людей посетить это место и увидеть своими глазами".

[ + – ] Комментарий Илона Маска в Твиттере Фото: Скриншот

Аналогичный пост появился в аккаунте Илона Маска в китайской социальной сети Weibo. Сообщение размещено на английском и китайском языках, а также подкреплено скриншотом комментария под твитом China Xinhua News.

Как сообщил Си Цзинпин, Коммунистической партии удалось решить историческую проблему бедности китайцев. Теперь она нацелилась на вторую столетнюю цель: строительство в Китае "великого современного социалистического государства".

[ + – ] Пост Илона Маска в Weibo о Китае Фото: Скриншот

В комментариях на Weibo пользователи неоднозначно отреагировали на поступок Илона Маска. Некоторые предположили, что бизнесмен ищет дополнительную выгоду, ведь автомобили Tesla продаются и в Китае. Комментаторы пишут:

"Илон Маск — ветеран партии"; "Даже генеральный директор Apple Кук не опубликовал сегодня в Weibo в честь Учителя Ма, это правда, что он склонил голову из-за денег"; "Секретарь партии Илон Американская деревня!"; "Если вы действительно так думаете, мы рассмотрим возможность выдачи вам китайской грин-карты"; "Он просто хочет угодить нам"; "Секретарь отделения партии Tesla: Маск"; "Следующим шагом будет написание приложения для партии"; "Раскрыл свою личность, как член партии".

[ + – ] Комментарии к посту Илона Маска о Китае [ + – ] Комментарии к посту Илона Маска о Китае [ + – ] Комментарии к посту Илона Маска о Китае

Ранее Илон Маск поделился планами на космический интернет Starlink во время выставки MWC 2021. Он заявил, что к 2022 году количество активных клиентов может достигнуть 500 тысяч человек, однако признал — оборудование может выходить из строя. Маск намерен инвестировать в развитие проекта до 30 миллиардов долларов.