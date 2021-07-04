Германия выделяет 24 млн евро для борьбы с влиянием Китая на будущих ученых

Власти Германии занимаются созданием собственной базы данных о Китае с целью снизить влияние Поднебесной на свои учебные заведения.

Министерство образования Германии объявило о выделении 24 млн евро на программу до 2024 года по укреплению "независимой китайской компетенции" в своих университетах и ​​исследовательских институтах, пишет издание SCMP.

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По словам чиновников, они заинтересованы в научном и исследовательском сотрудничестве с Китаем но при условии, если оно будет основано на европейских ценностях.

Министр образования Германии Аня Карличек, Берлин не хочет, чтобы Китай влиял на немецкие университеты и общество, и призвала учебные заведения отказаться от сотрудничества с Институтами Конфуция, которые финансируются правительством.

"Я не хочу, чтобы китайское правительство влияло на наши университеты и наше общество. Мы оставили слишком много места для институтов Конфуция и слишком мало сделали для создания независимой компетенции в Китае в Германии", — подчеркнула Карличек.

Как известно, с 2006 года в Германии открылось 19 институтов Конфуция, два из которых были закрыты из-за опасений "политического влияния и утечки информации". В мире функционируют более 500 институтов Конфуция, а в таких странах, как США, Канада, Австралия и Швеция, они были закрыты после обвинений в "продвижении интересов Китая".

"Экономические отношения с Китаем тесные, и у нас также есть общие интересы в таких областях, как защита климата. Но мы также должны решить эту проблему (ситуация с учебными заведениями — ред.) открыто: мы находимся в системном соревновании с Народной Республикой", — добавила министр образования Германии.

Журналисты также отмечают, что отношения между Германией и Китаем существенно изменятся после сентябрьских выборов. Канцлер Ангела Меркель, которая выступает за сотрудничество с Поднебесной, уходит в отставку, а ее возможная преемница Анналена Баербок от Партии зеленых призывает к политике "диалога и жесткости" по отношению к Пекину.

Ранее Фокус сообщал, что Илон Маск призвал ехать в Китай в честь 100-летия компартии. Основатель SpaceX похвалил китайцев за быстрое развитие экономики и инфраструктуры, после чего на него обрушился шквал критики. Комментаторы назвали Илона Маска "ветераном Компартии КНР" и предположили, что он ищет выгоду в сотрудничестве с Китаем.

Также Фокус рассказывал, что в Китае погиб ученый-ядерщик, выпав из окна университета. 58-летний вице-президент Харбинского инженерного университета и один из ведущих ученых-ядерщиков Китая Чжан Чжицзянь был найден мертвым в четверг, 17 июня, и это уже вторая смерть ядерщика за неполный год.