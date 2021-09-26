Маск заявил о своей готовности вкладывать деньги в экономику Китая

Глава Tesla и гендиректор SpaceX выступил на открытии Всемирной интернет-конференции в Китае и похвалил эту страну за вклад в "цифровое будущее".

Генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступил на открытии Всемирной интернет-конференции в Китае, заверив Пекин в своей приверженности инвестированию в экономику этой страны, сообщает в воскресенье, 26 сентября Bloomberg.

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Издание отмечает, что саммит был открыт обещанием главы КНР Си Цзиньпина о том, что Китай будет работать со всеми странами для создания динамичной цифровой экономики.

"В Tesla мы рады видеть ряд законов и постановлений, которые были приняты (в Китае. – Ред.) для усиления управления данными. Tesla создала центр обработки данных в Китае для локализации всех данных, генерируемых нашим бизнесом, включая производство, продажи, обслуживание и зарядку", – заявил Маск.

Bloomberg обращает внимание на то, что уже второй раз за десять дней Маск превозносит репутацию Китая как "глобального лидера в области цифровизации".

"Tesla продолжит расширять свои инвестиции в Китай и надеется внести свой вклад в построение цифрового будущего с общими выгодами", – добавил американский бизнесмен.

Напомним, в июле Илон Маск призвал ехать в Китай в честь 100-летия компартии и похвалил жителей этой страны за быстрое развитие экономики и инфраструктуры.

Также генеральный директор компании SpaceX сообщил о том, что спутниковый интернет Starlink завершает бета-тестирование в октябре 2021 года, а уже к концу года количество пользователей Starlink резко возрастет.

Фокус писал о том, что в Германии приняли решение о выделении 24 миллионов евро на борьбу с влиянием Китая на будущих ученых.