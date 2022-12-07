Ілон Маск на одну годину втратив статус найбагатшої людини планети, — ЗМІ

У рейтингу журналу Forbes американського бізнесмена обійшов Бернар Арно — власник розкішного бренду Louis Vuitton. Це сталося після того, як Маск витратив $44 млрд на покупку соцмережі Twitter.

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Американський мільярдер Ілон Маск 7 грудня на деякий час втратив статус найбагатшої людини у світі. Згідно з рейтингами журналу Forbes, Маск втратив титул найбагатшої людини планети після різкого падіння акцій Tesla на 47% та участі у фінансовій угоді при купівлі соцмережі Twitter за 44 мільярди доларів. Про це повідомляє агентство Reuters.

У публікації зазначається, що Tesla втратила майже половину своєї ринкової вартості, а чиста вартість компанії Маска знизилася приблизно на 70 мільярдів доларів із того часу, як у квітні він зробив ставку на покупку Twitter.

Унаслідок світове лідерство в гонці найзаможніших людей планети ненадовго захопив голова материнської компанії LVMH Бернар Арно, яка володіє брендом предметів розкоші Louis Vuitton. Згідно з наведеною інформацією, статки Маска після купівлі платформи Twitter за $44 млрд тепер оцінювалися в 185,3 мільярдів доларів, тоді як Арно і його сім'я мала активи в межах 185,4 мільярдів доларів.

Повідомляється, що протягом години (з 13:30 по 14:30 за Києвом) статки Маски коливалися від 185,1 до 185,8 мільярдів доларів, тоді як у той же час статки Арно знаходилися в межах від 185,3 до 185,7 мільярдів доларів.

Проте ситуація знову змінилася на користь Маска і тепер власник SpaceX і Twitter знову лідирує в рейтингу Forbes, що постійно оновлюється, — його статки оцінюються в 184,7 мільярдів доларів. При цьому найближчий його суперник, Бернар Арно, який тепер посідає другий рядок рейтингу, відстає від Маска лише на якихось 300 мільйонів доларів. Третє місце впевнено займає індійський бізнесмен Гаутам Адані, маючи статки 134,8 мільярдів доларів, а власник Amazon і колишній лідер рейтингу Джефф Безос зі своїми 112 мільярдами опустився на четвертий рядок.

Нагадаємо, Ілон Маск 27 жовтня завершив угоду на $44 млрд щодо купівлі соціальної мережі Twitter. Після укладання угоди новий власник платформи звільнив кілька топменеджерів Twitter, враховуючи генерального директора Парага Агравала.

На перше місце у списку найбагатших людей Ілон Маск потрапив у вересні 2021 року. Лідерство йому забезпечило зростання вартості акцій компанії Tesla, завдяки чому на той час його статки оцінювалися в 200 мільярдів доларів.