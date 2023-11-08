Рідкісне фото з Кім Кеттролл: учасниця Pussy Riot Надія Толоконнікова з'явилася на світському заході

Щорічна премія Harper's Bazaar "Жінка року" вшановувала жінок із різних країн світу кіно.

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У Лондоні відбулася щорічна церемонія нагородження премією Harper's Bazaar "Жінка року 2023". Церемонію відвідали Марина Абрамович, Кім Кетролл і навіть російська активістка Надія Толоконнікова, учасниця російської феміністської панк-групи Pussy Riot. А Емілія Кларк і Дженна Ортега увійшли до числа переможців премії. Церемонія нагородження відбулася в готелі Claridge's у Лондоні.

Щорічна премія Harper's Bazaar "Жінка року" — це свято жінок із різних країн світу кіно, пов'язаних зі світом телебачення, мистецтва, культури та літератури.

Емілі Кларк

Зірки, зокрема актриса "Сексу у великому місті" Кім Кеттролл, володарка "Оскара" Олівія Колман і Наомі Воттс вручили нагороди на щорічній церемонії розкішного модного журналу.

Емілія Кларк, зірка "Гри престолів", отримала нагороду акторки за свою широку кар'єру в кіно і на телебаченні, а американська акторка Дженна Ортега була удостоєна нагороди за прорив за роль у популярному серіалі Netflix "Венздей".

Дженна Ортега

Футболістка збірної Англії та "Арсеналу" Алессія Руссо отримала нагороду за спортивні досягнення.

А співачка і авторка пісень Жанель Моне отримала нагороду як музикантка і співачка, випустивши цього року альбом The Age Of Pleasure.

Жанель Моне

Художниця Марина Абрамович отримала нагороду з рук Кім Кеттролл, яка відвідала церемонію нагородження разом зі своїм партнером Расселом Томасом. І обрала для червоної доріжки ефектне вбрання від Balmain.

На церемонії Марина Абрамович з'явилася в ефектному червоному вбранні від Вів'єн Вествуд. А після художниця, Кім Кеттролл і Надія Толоконнікова зробили несподіване спільне фото.

Надія Толоконнікова, Кім Кеттрол і Марина Абрамович Фото: Getty Images

Раніше щодо учасниці Pussy Riot Надії Толоконникової завели нову кримінальну справу, про образу почуттів віруючих.

Юрист і правозахисник Павло Чиков повідомив, що справу завело Управління Слідчого комітету в Москві. Підставою для справи стали публікації Толоконникової в соцмережах, але які саме, поки невідомо. За цією статтею Толоконниковій загрожує штраф у розмірі до 300 тисяч рублів, обов'язкові роботи на строк до року, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, Надія Толоконникова — засновниця групи Pussy Riot, яка раніше входила в арт-групу "Война". У 2012 році її разом із Марією Альохіною і Катериною Самуцевич заарештували після акції "Богородице, Путіна прожени" в храмі Христа Спасителя. За статтею про хуліганство Толоконникова та Альохіна отримали два роки позбавлення волі, Самуцевич призначили умовний термін.

Після Толоконникова поїхала до США і навіть з'явилася в ролі самої себе в популярному серіалі "Картковий будиночок".

2021 року Марина Абрамович відвідувала Київ, де відкрила меморіал, який має назву "Кристалічна стіна плачу" в Бабиному Яру.