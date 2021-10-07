Олена Зеленська та Тіна Кароль відвідали відкриття арт-об'єкту Марини Абрамович
Творіння відомої сербської художниці відкрили в Бабиному Яру.
Володимир та Олена Зеленська, Тіна Кароль та інші відвідали відкриття арт-об'єкту всесвітньо відомої художниці Марини Абрамович. Про це повідомляє Офіс Президента.
Відкриття меморіалу було приурочено до 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру. Меморіал, який носить назву "Кристалічна стіна плачу" зроблений з українського вугілля антрациту і дев'яноста трьох кристалів бразильського кварцу. Він являє собою стіну довжиною сорок метрів і висотою три метри.
Стіна стала одним із найбільших у Європі арт-об'єктів, створених останнім часом.
У церемонії відкриття взяли участь президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська. Для сумного заходу, який проходив на відкритому повітрі, Олена вибрала двобортне пальто бордового кольору з чорним поясом від українського бренду AMG.
Також на заході були присутні глави Ізраїлю і Німеччини — Іцхак Герцоґ і Франк-Вальтер Штайнмаєр із дружиною Ельке Бюденбендер.
Серед гостей можна було побачити Святослава Вакарчука, мера Києва Віталія Кличка з братом і Тіну Кароль.