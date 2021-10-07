Олена Зеленська та Тіна Кароль відвідали відкриття арт-об'єкту Марини Абрамович

Творіння відомої сербської художниці відкрили в Бабиному Яру.

Володимир та Олена Зеленська, Тіна Кароль та інші відвідали відкриття арт-об'єкту всесвітньо відомої художниці Марини Абрамович. Про це повідомляє Офіс Президента.

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Відкриття меморіалу було приурочено до 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру. Меморіал, який носить назву "Кристалічна стіна плачу" зроблений з українського вугілля антрациту і дев'яноста трьох кристалів бразильського кварцу. Він являє собою стіну довжиною сорок метрів і висотою три метри.

[ + – ] Арт-об'єкт Марини Абрамович "Кристалічна стіна плачу" Фото: Пресс-служба Мемориального центра Холокоста Бабий Яр

[ + – ] Сербська художниця Марина Абрамович Фото: Пресс-служба Мемориального центра Холокоста Бабий Яр

Стіна стала одним із найбільших у Європі арт-об'єктів, створених останнім часом.

У церемонії відкриття взяли участь президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська. Для сумного заходу, який проходив на відкритому повітрі, Олена вибрала двобортне пальто бордового кольору з чорним поясом від українського бренду AMG.

Фото: Офис президента

[ + – ] Подружжя Зеленських на відкритті арт-об'єкту Марини Абрамович Фото: Офис президента

Також на заході були присутні глави Ізраїлю і Німеччини — Іцхак Герцоґ і Франк-Вальтер Штайнмаєр із дружиною Ельке Бюденбендер.

[ + – ] Тіна Кароль на відкритті арт-об'єкту Марини Абрамович Фото: Mash-канал

Серед гостей можна було побачити Святослава Вакарчука, мера Києва Віталія Кличка з братом і Тіну Кароль.