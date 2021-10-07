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Олена Зеленська та Тіна Кароль відвідали відкриття арт-об'єкту Марини Абрамович

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владимир зеленский, Олена Зеленська, арт-об'єкт, марина абрамович
Фото: Офіс президента | Подружжя Зеленських на відкритті арт-об'єкту Марини Абрамович

Творіння відомої сербської художниці відкрили в Бабиному Яру.

Володимир та Олена Зеленська, Тіна Кароль та інші відвідали відкриття арт-об'єкту всесвітньо відомої художниці Марини Абрамович. Про це повідомляє Офіс Президента.

Відкриття меморіалу було приурочено до 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру. Меморіал, який носить назву "Кристалічна стіна плачу" зроблений з українського вугілля антрациту і дев'яноста трьох кристалів бразильського кварцу. Він являє собою стіну довжиною сорок метрів і висотою три метри.

Сербська художниця, Марина Абрамович, арт об'єкт
Арт-об'єкт Марини Абрамович "Кристалічна стіна плачу"
Фото: Пресс-служба Мемориального центра Холокоста Бабий Яр
Сербська художниця, Марина Абрамович
Сербська художниця Марина Абрамович
Фото: Пресс-служба Мемориального центра Холокоста Бабий Яр

Стіна стала одним із найбільших у Європі арт-об'єктів, створених останнім часом.

У церемонії відкриття взяли участь президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська. Для сумного заходу, який проходив на відкритому повітрі, Олена вибрала двобортне пальто бордового кольору з чорним поясом від українського бренду AMG.

владимир зеленский, Олена Зеленська, арт-об'єкт, марина абрамович
Фото: Офис президента
владимир зеленский, Олена Зеленська, арт-об'єкт, марина абрамович
Подружжя Зеленських на відкритті арт-об'єкту Марини Абрамович
Фото: Офис президента

Також на заході були присутні глави Ізраїлю і Німеччини — Іцхак Герцоґ і Франк-Вальтер Штайнмаєр із дружиною Ельке Бюденбендер.

Тіна Кароль, марина абрамович, арт об'єкт
Тіна Кароль на відкритті арт-об'єкту Марини Абрамович
Фото: Mash-канал

Серед гостей можна було побачити Святослава Вакарчука, мера Києва Віталія Кличка з братом і Тіну Кароль.