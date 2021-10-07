Елена Зеленская и Тина Кароль посетили открытие арт-объекта Марины Абрамович
Творение известной сербской художницы открыли в Бабьем Яру
Владимир и Елена Зеленские, Тина Кароль и другие посетили открытие арт-объекта всемирно известной художницы Марины Абрамович. Об этом сообщает Офис Президента.
Открытие мемориала было приурочено к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру. Мемориал, который носит название "Кристаллическая стена плача" выполнен из украинского угля антрацита и девяноста трех кристаллов бразильского кварца. Он представляет собой стену длиной в сорок метров и высотой в три метра.
Стена стала одним из крупнейших в Европе арт-объектов, созданных в последнее время.
В церемонии открытия приняли участие президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Для печального мероприятия, которое проходило на открытом воздухе, Елена выбрала двубортное пальто бордового цвета с черным поясом от украинского бренда AMG.
Также на мероприятии присутствовали главы Израиля и Германии – Ицхак Герцог и Франк-Вальтер Штайнмайер с женой Эльке Бюденбендер.
Среди гостей можно было увидеть Святослава Вакарчука, мэра Киева Виталия Кличко с братом и Тину Кароль.