Известная режиссер вышла на красную дорожку Met Gala 2022 в шляпе от Руслана Багинского
Дизайнерские вещи украинских умельцев не в первый раз появляются на мероприятиях мирового масштаба.
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Американская режиссер и фотограф Отем де Уайлд посетила бал Института костюма в шляпе от украинского дизайнера со Львова Руслана Багинского. Об этом она рассказала на своей Instagram-странице.
На красную дорожку своего первого в жизни Met Gala женщина вышла в золотистом наряде, украшенном пайетками, от Kate and Laura Mulleavy. А дополнила образ шляпа с широкими полями от львовского дизайнера Руслана Багинского.
"Спасибо за значительный вклад в мой наряд моим смелым украинским друзьям с @ruslanbaginskiy_hats…", — отметила Отем де Уайлд, режиссер фильма "Эмма", в своем Instagram.
Отметим, что украинские дизайнеры давно славятся своим спросом среди звезд мирового масштаба. В частности, недавно в полном образе от украинской дизайнера Светланы Бевзы вышла в свет американская супермодель Белла Хадид.
Также Фокус писал о том, что в балаклаве со стразами от Руслана Багинского встретила новый 2022 год поп-дива Мадонна.