Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц в елегантних образах вийшли на публіку (фото)

Зіркове подружжя щоразу демонструє вдалі парні луки.

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23-річний британський фотограф та кулінар Бруклін Бекхем вийшов у світ зі своєю дружиною Ніколою Пельтц в елегантних класичних образах. Знімками з нещодавньої престижної події зіркове подружжя ділиться у своїх Instagram.

Син Девіда Бекхема та Вікторії Бекхем з 27-річною коханою відвідав Academy Museum Gala у Лос-Анджелесі. Для виходу на публіку донька американського мільярдера Нельсона Пельтца обрала розкішну чорну сукню з відкритими плечима, яку ідеально доповнили темні колготки та трендові рукавички. Волосся Ніколи було зібране, а до вечірнього аутфіту дружина Бекхема додала сережки та мініатюрну сумочку.

"Поховайте мене в колготках та рукавичках 🖤", — підписала фото з події американська акторка.

[ + – ] Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем

Тим часом Бруклін продемонстрував класичний чорний костюм з білою сорочкою.

"Дякую за таку неймовірну ніч x Academy Museum Gala", — зазначив первісток Бекхемів.

[ + – ] Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем

Бруклін та Нікола одружилися у квітні 2022. Після розкішної церемонії узаконення стосунків пара переїхала мешкати у США та рідко бачиться із батьками фотографа-початківця.

Нагадаємо, Девід Бекхем серйозно поговорив із сином через напружені стосунки Вікторії та Ніколи Пельтц.

Також Фокус писав про ідеальні парні образи для побачення, які раніше продемонстрували Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц.