Дэвид Бекхэм в образе супергероя приготовил ужин для семьи (видео)
Многодетный отец считает своим долгом накормить жену и детей.
48-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм показала, как они с семьей празднуют Хэллоуин 2022. Фото и видео жена Дэвида Бекхэма поделилась в своих соцсетях.
Мама четырех показала, как знаменитый футболист в костюме супергероя готовит ужин. 47-летний Дэвид Бекхэм выбрал для празднования ярко-алый костюм и черную маску на глаза.
"Когда ты возвращаешься домой, где Мистер Невероятность готовит ужин!! 😂@davidbeckham", — прокомментировала Виктория Бекхэм.
Многодетный отец также поделился несколькими кадрами и отметил, что приготовление ужина — его главная обязанность, даже в роли супергероя.
В частности, Виктория Бекхэм показала 11-летнюю дочь Харпер. Она выбрала для Хэллоуина 2022 нежный костюм ангела с крыльями и нимбом.
"Счастливого Хэллоуина", — отметила бывшая участница группы Spice Girls.
Кроме единственной дочери, супруги Бекхэм также воспитывают троих сыновей — Бруклина, Ромео и Круза. Первый уже женился и строит свою семейную жизнь в США с актрисой Николой Пельтц.
Напомним, Виктория Бекхэм расплакалась из-за своей невестки Николы.
Также Фокус писал о парном луке Виктории и Дэвида Бекхэма из 90-х, который до сих пор "преследует" знаменитостей.