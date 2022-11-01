Дэвид Бекхэм в образе супергероя приготовил ужин для семьи (видео)

Многодетный отец считает своим долгом накормить жену и детей.

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48-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм показала, как они с семьей празднуют Хэллоуин 2022. Фото и видео жена Дэвида Бекхэма поделилась в своих соцсетях.

Мама четырех показала, как знаменитый футболист в костюме супергероя готовит ужин. 47-летний Дэвид Бекхэм выбрал для празднования ярко-алый костюм и черную маску на глаза.

"Когда ты возвращаешься домой, где Мистер Невероятность готовит ужин!! 😂@davidbeckham", — прокомментировала Виктория Бекхэм.

[ + – ] Дэвид Бекхэм

Многодетный отец также поделился несколькими кадрами и отметил, что приготовление ужина — его главная обязанность, даже в роли супергероя.

[ + – ] Дэвид Бекхэм

В частности, Виктория Бекхэм показала 11-летнюю дочь Харпер. Она выбрала для Хэллоуина 2022 нежный костюм ангела с крыльями и нимбом.

"Счастливого Хэллоуина", — отметила бывшая участница группы Spice Girls.

[ + – ] Харпер Бекхэм [ + – ] Харпер Бекхэм

Кроме единственной дочери, супруги Бекхэм также воспитывают троих сыновей — Бруклина, Ромео и Круза. Первый уже женился и строит свою семейную жизнь в США с актрисой Николой Пельтц.

Напомним, Виктория Бекхэм расплакалась из-за своей невестки Николы.

Также Фокус писал о парном луке Виктории и Дэвида Бекхэма из 90-х, который до сих пор "преследует" знаменитостей.