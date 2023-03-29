Новое тату Бруклина Бекхэма с портретом Николы высмеивают в Сети

Большая часть татуировок сына Дэвида Бекхэма посвящена его жене.

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Бруклина Бекхэма высмеивают в Сети из-за его свежего тату с женой Николой. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне повар и фотограф сделал очередную татуировку с большим портретом своей возлюбленной вместе с текстом их свадебной песни.

Многие тщательно проверяли качество тату, а один человек написал в Twitter: "Ну, по крайней мере, он может позволить себе удаление лазером…"

"Нет оправдания для знаменитостей, имеющих плохие татуировки", — написал другой. "У вас есть доступ к лучшим мастерам татуировок в мире, что вы делаете, Бруклин Бекхэм".

Бруклина Бекхэма высмеивают в Сети из-за его тату

Другие обращаются к тому факту, что большинство татуировок Бруклина (80+) непосредственно вдохновлены Николой.

Один критик пошутил, что сын звездных супругов Бекхэм, видимо, сделал свою татуировку в темном дисконтном магазине, а другие высмеивали мастера за "плохие" чернила.

Некоторые думают, что Бруклин "пожалеет", сделав столько татуировок с изображением своей жены, если они расстанутся в будущем.

Тату Бруклина Бекхема

Один фанат выступил в защиту Бруклина, напомнив людям, что иметь много татуировок – это "очень брендово" для семьи Бекхэмов, поскольку его папа Дэвид также является поклонником татуировок.

Напомним, Бруклин Бекхэм сделал татуировку с портретом своей жены на все плечо.

Также Фокус писал о переживаниях Бруклина Бекхэма перед его свадьбой.