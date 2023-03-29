Новое тату Бруклина Бекхэма с портретом Николы высмеивают в Сети
Большая часть татуировок сына Дэвида Бекхэма посвящена его жене.
Бруклина Бекхэма высмеивают в Сети из-за его свежего тату с женой Николой. Об этом пишет Daily Mail.
Накануне повар и фотограф сделал очередную татуировку с большим портретом своей возлюбленной вместе с текстом их свадебной песни.
Многие тщательно проверяли качество тату, а один человек написал в Twitter: "Ну, по крайней мере, он может позволить себе удаление лазером…"
"Нет оправдания для знаменитостей, имеющих плохие татуировки", — написал другой. "У вас есть доступ к лучшим мастерам татуировок в мире, что вы делаете, Бруклин Бекхэм".
Другие обращаются к тому факту, что большинство татуировок Бруклина (80+) непосредственно вдохновлены Николой.
Один критик пошутил, что сын звездных супругов Бекхэм, видимо, сделал свою татуировку в темном дисконтном магазине, а другие высмеивали мастера за "плохие" чернила.
Некоторые думают, что Бруклин "пожалеет", сделав столько татуировок с изображением своей жены, если они расстанутся в будущем.
Один фанат выступил в защиту Бруклина, напомнив людям, что иметь много татуировок – это "очень брендово" для семьи Бекхэмов, поскольку его папа Дэвид также является поклонником татуировок.
Напомним, Бруклин Бекхэм сделал татуировку с портретом своей жены на все плечо.
Также Фокус писал о переживаниях Бруклина Бекхэма перед его свадьбой.