Бруклин Бекхэм набил портрет Николы Пельтц на все плечо (видео)

Бруклин продолжает демонстрировать жене буквально вечную любовь.

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Старший сын Дэвида Бекхэма и его супруги Виктории, 24-летний Бруклин, на теле которого в общей сложности от 80 до 100 татуировок, набил очередной рисунок в честь своей жены Николы Пельтц. На шоу Дженнифер Хадсон он снял свитер, чтобы показать свою последнюю татуировку — большой портрет 28-летней супруги на руке.

Это – далеко не первое тату, которое Бруклин сделал в честь Николы. Прямо под лицом актрисы у него есть текст песни, под которую пара шла к алтарю в апреле прошлого года. Он также набил ее фамилию, имя, а на шее – ее глаза.

В мае прошлого года он сделал еще одну татуировку в честь своей жены, написанную черным курсивом, на которой изображены его свадебные клятвы.

"Никола, когда ты шла по проходу, у меня перехватило дыхание, ты выглядишь так красиво сегодня вечером и всегда. Позволь мне начать с того, что слова не могут даже описать мою любовь к тебе, просто глядя на тебя, я вижу свое будущее, и это похоже на сон. Ты мой мир, и я продолжаю влюбляться в тебя с каждым днем все больше и больше. То, что ты есть в моей жизни, — это лучшее, что когда-либо случалось со мной, потому что ты сделала меня тем, кем я являюсь сегодня. Я так долго ждал этого дня, потому что сегодня день, когда я женюсь на тебе, моя вечная малышка, моя любовь и мой лучший друг, Никола — сегодня ты становишься моим партнером, моей второй половинкой — и моей семьей. И из-за этого я самый счастливый человек в мире, что могу провести остаток своей жизни с тобой. Я обещаю быть лучшим партнером, лучшим мужем и мужчиной и всегда заботиться о тебе, заставлять тебя смеяться, чувствовать себя в безопасности и, что более важно, любимым. Я не могу дождаться, когда мы вместе воплотим в жизнь наши мечты, заведем много детей и станем твоей навсегда, потому что ты навсегда моя", – говорится в тексте.

Бруклин Бекхэм увековечил свадебную клятву на руке

Другие татуировки Бруклина в честь его супруги включают любовное письмо, которое она написала ему, а также имя ее бабушки. Крупным шрифтом, выведенным на нижней части правой руки, у него есть еще одна татуировка, которая гласит: "Моя жизнь, моя любовь, моя правда, мое дыхание, мой разум, моя красота, моя драгоценность".

Объясняя такую страсть к татуировкам в честь жены, вплоть до ее фамилии на груди, Бекхэм ответил:

"Это была моя идея, потому что я также хотел почтить фамилию ее семьи, и вы знаете, я подумал, что когда у нас будут дети, я думаю, что будет так мило, что маленькая Пельц-Бекхэм будет бегать повсюду", – пояснил молодой человек.

На вопрос, хочет ли Бруклин такую же большую семью, как у его родителей, он ответил утвердительно, однако подчеркнул, что решать Николе.

Ранее Фокус писал, что на теле Бекхэма его жене посвящены около 20 тату