Бруклін Бекхем набив портрет Ніколи Пельтц на все плече (відео)

Бруклін продовжує демонструвати дружині буквально вічне кохання.

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Старший син Девіда Бекхема та його дружини Вікторії, 24-річний Бруклін, на тілі якого від 80 до 100 татуювань, набив черговий малюнок на честь своєї дружини Ніколи Пельтц. На шоу Дженніфер Гадсон він зняв светр, щоб показати своє останнє татуювання — великий портрет 28-річної дружини на руці.

Це далеко не перше тату, яке Бруклін зробив на честь Ніколи. Прямо під обличчям акторки він має текст пісні, під яку пара йшла до вівтаря у квітні минулого року. Він також набив її прізвище, ім'я, а на шиї — її очі.

У травні минулого року він зробив ще одне татуювання на честь своєї дружини, написане чорним курсивом, на якому зображено його весільні клятви.

"Нікола, коли ти йшла по проходу, у мене перехопило подих, ти виглядаєш так красиво сьогодні ввечері й завжди. Дозволь мені почати з того, що слова не можуть навіть описати мою любов до тебе, просто дивлячись на тебе, я бачу своє майбутнє, і це схоже на сон. Ти мій світ, і я продовжую закохуватися в тебе з кожним днем все більше й більше. Те, що ти робиш у моєму житті, — це найкраще, що колись траплялось зі мною, тому що ти робиш мене тим, ким я є сьогодні. Я так довго чекав цього дня, коли одружусь з тобою, моя вічна маленька, моя любов і мій найкращий друг, Нікола — сьогодні ти стаєш моїм партнером, моєю другою половинкою — і моєю сім'єю. І тому я найщасливіша людина в світі, що можу провести залишок свого життя з тобою. Я обіцяю бути найкращим партнером, найкращим чоловіком і завжди піклуватися про тебе, змушувати тебе сміятися, почуватися в безпеці і, що важливіше, коханою. Я не можу дочекатися, коли ми разом втілимо в життя наші мрії, заведемо багато дітей і станемо твоєю назавжди, тому що ти назавжди моя", — йдеться у тексті.

Бруклін Бекхем увічнив весільну клятву на руці

Інші татуювання Брукліна на честь його дружини враховують любовний лист, який вона написала йому, а також ім'я її бабусі. Великим шрифтом, виведеним на нижній частині правої руки, у нього є ще одне татуювання, яке говорить: "Моє життя, моє кохання, моя правда, моє дихання, мій розум, моя краса, моя коштовність".

Пояснюючи таку пристрасть до татуювань на честь дружини, аж до її прізвища на грудях, Бекхем відповів:

"Це була моя ідея, тому що я також хотів вшанувати прізвище її сім'ї, і ви знаєте, я подумав, що коли ми матимемо дітей, я думаю, що буде так мило, що маленька Пельц-Бекхем бігатиме всюди", — пояснив молодик.

На запитання, чи хоче Бруклін таку ж велику родину, як у його батьків, він відповів ствердно, проте наголосив, що вирішуватиме Нікола.

Раніше Фокус писав, що на тілі Бекхема його дружині присвячено майже 20 тату