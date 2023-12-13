Умерла вторая из старейших женщин в мире: как она жила, что ела и сколько работала (фото)

Родственники долгожительницы верят, что неутомимый труд стал залогом ее долголетия. Женщина была жизнерадостной, увлекалась выращиванием хризантем и компоновкой цветов.

Related video

Вторая из старейших женщин мира, 116-летняя Фуса Тацуми, умерла в среду, 12 декабря. Последние свои дни она провела в доме престарелых в Касивари, сообщает японский вещатель Kyodo News.

Важно

"Пейте пиво и не выходите замуж": 104-летняя британка раскрыла секрет своего долголетия

Тацуми родилась 25 апреля 1907 года и считалась самой старой жительницей Японии. Женщина со своим мужем-фермером Рютаро вырастили троих детей. Чтобы свести концы с концами, она тяжело работала в полях, перенося на спине корзины с собранными персиками и виноградом. Родственники японки верят, что неутомимый труд был залогом ее долголетия.

Женщина никогда серьезно не болела и не имела травм. Лишь однажды в 70-летнем возрасте очень неудачно упала в саду и сломала бедренную кость.

Фуса питалась трижды в день и старалась придерживаться сбалансированной диеты, в которую обязательно входили овощи, рыба и немного мяса.

Архивные фото Фуси Тацуми Фото: Wikimedia Commons Архивные фото Фуси Тацуми

Сотрудники дома престарелых рассказывают, что она выпивала ежедневно по одному литру воды и держала пластиковую бутылочку и кружку возле кровати.

По их словам, долгожительница была жизнерадостной, увлекалась выращиванием хризантем и компоновкой цветов, любила делать себе макияж и часто разговаривала с персоналом.

Фуса Тацуми была одной из старейших в мире женщин Фото: Kyodo News

После смерти Тацуми статус второй из старейших женщин мира перешел к Эдит Чеккарелли из США. А вот самым старым человеком, ныне живущим на Земле, с 17 января 2023 года (после смерти Люсиль Рандон) считается испанка Мария Браньяс Морера 1907 года рождения.

Ранее Фокус писал, что ученые выяснили, что продолжительность жизни зависит от счастья.

Кроме того, секреты долголетия во многом связаны с генетикой или удачей. Однако есть несколько способов повысить шансы дожить до 100 лет, если прислушаться к советам людей, которые сумели это сделать.