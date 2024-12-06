На двох 202 роки: найстаріші молодята у світі зіграли весілля (фото, відео)

Пара познайомилась в будинку для літніх людей і зустрічалась дев'ять років. Рішення одружитись було неочікуваним для їх рідних.

В США, в будинку похилого віку після дев'яти років відносин одружились Марджорі Фітерман, 102 роки, та Берні Літтман, 100 років. Вони являються найстарішими молодятами у світі за сукупним віком, повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Церемонія пройшла в тому ж будинку для людей похилого віку, де вони вперше зустрілися. На церемонії були присутні чотири покоління сім'ї Берні.

Берні та Марджорі познайомились на костюмованій вечірці у будинку похилого віку. Пара зблизилася під час спільних обідів та театральних постановок. Незабаром у них почався роман, а перше побачення відбулось того ж дня, коли у чоловіка народилась одна з його правнучок.

До проживання в будинку для літніх людей Берні був інженером, а Марджорі — вчителем. В будинок для літніх людей вони переїхали після смерті своїх половинок.

У Марджорі немає дітей. Однак завдяки шлюбу у неї з'явилась велика сім'я: двоє дітей, четверо онуків та дев'ять правнуків. Загалом для рідних весілля стало несподіванкою.

"Сьогодні мій 100-річний дідусь одружився зі своєю 102-річною дівчиною!" — написала в соцмережах онучка Берні Сара.

Нагадаємо, раніше найстаріша на планеті сім’я з Італії розповідала про особливості харчування. Саме це допомогло їм перехитрити старість.

Додамо, що в листопаді помер найстаріший у світі чоловік. Йому було 112 років і до цього віку чоловік дожив завдяки "чистому везінню" та активному способу життя.