Роковая "Скарлетт": какая актриса разбила сердце сердцееду Вэлу Килмеру

Вэл Килмер долгое время был главным плейбоем Голливуда, который встречался с Шер и Анджелиной Джоли. Но актриса Джоанн Уолли, звезда сериала "Скарлетт", была его настоящей любовью и снилась ему по ночам.

Related video

Об этом пишет Daily Mail.

Вэл Килмер, скончавшийся 1 апреля от пневмонии в возрасте 65 лет, был знаменит не только своими ролями в культовых фильмах, но и многочисленными романами. Но оказалось, что его единственной любовью была британская актриса Джоанн Уолли.

Трейлер фильма "Уиллоу"

В 1985 году актер фильма "Лучший стрелок" последовал за Джоанн, известной по фильмам "Возмездие", "Скарлетт" и "Скандал", из Вест-Энда на вечеринку после того, как был очарован ее красотой и талантом, увидев ее в спектакле. До этого Вэлу Килмеру приснилось, что им суждено быть вместе.

Два года спустя, в 1987 году, Вэл и Джоан впервые встретились на экране лицом к лицу, когда их представили как возлюбленных друг друга в фэнтезийном фильме "Уиллоу".

Бурный роман перерос в восьмилетний брак, в котором родилось двое детей, но в конечном итоге он закончился разбитым сердцем после того, как Джоанн жестоко разорвала их отношения. Как метко заметил Вэл, их развод был "вторым по дороговизне" в Нью-Мексико.

Несмотря на то, что их пути разошлись, Вэл и Джоанн продолжали совместно воспитывать своих двоих детей, сына Джека, 29 лет, и дочь Мерседес, 33 года, в годы, предшествовавшие его смерти.

После у Вэла Килмера были громкие романы с Синди Кроуфорд, Эллен Баркин, Дэрил Ханна, Шер и Анджелиной Джоли, но женат он был только один раз – на Джоанн Уолли.

Вэл Килмер и Джоанн Уолли Фото: Скриншот

Джоанн Уолли прославилась после роли в самом долгоиграющем сериале "Coronation Street", который идет на канале ITV с 1960 года. В США она отправилась в 1987 году, чтобы сняться в своей первой главной роли в фэнтезийном фильме Джорджа Лукаса и Рона Ховарда "Уиллоу".

Вэл в фильме играл наемника, который вместе с волшебником Уиллоу (Уорвик Дэвис), должен спасти юную принцессу от злой королевы.

Джоанна Уолли сыграла роль Сорши, дочери королевы, которая влюбляется в персонажа Вэла, Мэдмартигана.

Актеры влюбились друг в друга и поженились на частной церемонии в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, в 1988 году — в том же году, когда вышел фильм "Уиллоу".

В 2020 году Килмер рассказывал, что ему приснилось, будто он встретил женщину, с которой ему суждено быть, еще до того, как встретил Джоанну, а проснувшись, сразу же написал стихотворение под названием "Мы только что встретились, но, пожалуйста, выходи за меня замуж".

Джоанн Уолли в сериале "Скарлетт" Фото: Скриншот

Медовый месяц они провели на острове Марлона Брандо на Таити. А развелись, после того, как Джоанн обвинила Вэла в том, что он "влюбляется во всех подряд".

Напомним, в 2020 году Вэл Килмер написал книгу мемуаров в которых рассказал о всех своих многочисленных любовных похождениях.