Фатальна "Скарлетт": яка актриса розбила серце серцеїду Велу Кілмеру

Вел Кілмер довгий час був головним плейбоєм Голлівуду, який зустрічався з Шер і Анджеліною Джолі. Але актриса Джоанн Воллі, зірка серіалу "Скарлетт", була його справжнім коханням і снилася йому ночами.

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Про це пише Daily Mail.

Вел Кілмер, який помер 1 квітня від пневмонії у віці 65 років, був знаменитий не тільки своїми ролями в культових фільмах, а й численними романами. Але виявилося, що його єдиним коханням була британська актриса Джоанн Воллі.

Трейлер фільму "Віллоу"

1985 року актор фільму "Найкращий стрілець" пішов за Джоанн, відомою за фільмами "Відплата", "Скарлетт" і "Скандал", з Вест-Енду на вечірку після того, як був зачарований її красою і талантом, побачивши її у виставі. До цього Велу Кілмеру наснилося, що їм судилося бути разом.

Два роки по тому, 1987 року, Вел і Джоан уперше зустрілися на екрані віч-на-віч, коли їх представили як закоханих одне одного у фентезійному фільмі "Віллоу".

Бурхливий роман переріс у восьмирічний шлюб, в якому народилося двоє дітей, але в кінцевому підсумку він закінчився розбитим серцем після того, як Джоанн жорстоко розірвала їхні стосунки. Як влучно зауважив Вел, їхнє розлучення було "другим за дорожнечею" в Нью-Мексико.

Незважаючи на те, що їхні шляхи розійшлися, Вел і Джоанн продовжували спільно виховувати своїх двох дітей, сина Джека, 29 років, і дочку Мерседес, 33 роки, в роки, що передували його смерті.

Після у Вела Кілмера були гучні романи з Сінді Кроуфорд, Еллен Баркін, Деріл Ханна, Шер і Анджеліною Джолі, але одружений він був тільки один раз — на Джоанн Воллі.

Вел Кілмер і Джоанн Воллі Фото: Скриншот

Джоанн Воллі прославилася після ролі в найдовготривалішому серіалі "Coronation Street", який йде на каналі ITV з 1960 року. У США вона вирушила 1987 року, щоб знятися у своїй першій головній ролі у фентезійному фільмі Джорджа Лукаса і Рона Говарда "Віллоу".

Вел у фільмі грав найманця, який разом з чарівником Віллоу (Ворвік Девіс), повинен врятувати юну принцесу від злої королеви.

Джоанна Воллі зіграла роль Сорші, доньки королеви, яка закохується в персонажа Вела, Медмартігана.

Актори закохалися одне в одного і одружилися на приватній церемонії в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, 1988 року — того ж року, коли вийшов фільм "Віллоу".

2020 року Кілмер розповідав, що йому наснилося, ніби він зустрів жінку, з якою йому судилося бути, ще до того, як зустрів Джоанну, а прокинувшись, одразу ж написав вірш під назвою "Ми щойно зустрілися, але, будь ласка, виходь за мене заміж".

Джоанн Воллі в серіалі "Скарлетт" Фото: Скриншот

Медовий місяць вони провели на острові Марлона Брандо на Таїті. А розлучилися після того, як Джоанн звинуватила Вела в тому, що він "закохується у всіх підряд".

Нагадаємо, 2020 року Вел Кілмер написав книжку мемуарів, у яких розповів про всі свої численні любовні пригоди.