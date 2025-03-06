"Збити з пантелику" ППО Росії та КНР: RTX створює принципово новий ракетний двигун (відео)

Йдеться про клас реактивних установок RDE, які можуть бути встановлені на винищувачі та ракети, надаючи низку переваг порівняно з традиційними силовими установками.

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Американська компанія Pratt & Whitney, підрозділ RTX, оголосила про завершення випробувань обертового детонаційного двигуна (RDE) в рамках програми Gambit. Цей інноваційний тип реактивного двигуна може радикально змінити характеристики військової авіації та ракетних систем. Про це 5 березня повідомив портал Debug Lies News.

RDE (Rotating Detonation Engine) — це новий клас реактивних установок, що відрізняється відсутністю рухомих частин. На відміну від традиційних турбореактивних і турбовентиляторних двигунів, які працюють на основі безперервного горіння, обертовий детонаційний двигун використовує контрольовані детонаційні хвилі для створення тяги. Цей процес усуває необхідність у складних турбінних лопатках, підвищуючи тепловий ККД і знижуючи вагу конструкції.

Серед потенційних переваг технології:

компактність і зниження маси силової установки;

збільшення дальності польоту завдяки економії палива;

зниження радіолокаційної помітності повітряних платформ;

спрощене технічне обслуговування за рахунок зменшення кількості рухомих частин.

Водночас розробка RDE супроводжується низкою технічних складнощів, включно з пошуком оптимальної паливної суміші, здатної забезпечити стабільну і надійну роботу двигуна.

"Стабільність горіння залишається постійною проблемою, оскільки хвилі детонації можуть коливатися непередбачувано, що загрожує відмовою двигуна", — підкреслили автори матеріалу.

Принцип роботи двигуна RDE Фото: Відкриті джерела

Хоча випробування Pratt & Whitney названі успішними, компанія не розкрила ключові деталі, такі як створювана тяга, тривалість роботи двигуна і умови тестування. Однак, імовірно, під час випробувань прототип двигуна міг перевірятися в умовах високих температур, швидкостей і перепадів тиску, що важливо для застосування в гіперзвукових апаратах.

Стратегічне значення розроблення

Автори матеріалу зазначають, що програма Gambit, у рамках якої розробляється RDE, орієнтована на створення передових двигунів для бойових літаків. Очікується, що ця технологія дасть змогу винищувачам четвертого покоління завдавати ударів по цілях із більшою ефективністю.

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Крім того, США активно розвивають гіперзвукову зброю, включно з програмою AGM-183A ARRW. Тому висока ефективність RDE при компактних розмірах теоретично може вирішити частину проблем, пов'язаних із перегрівом і аеродинамічними навантаженнями гіперзвукових платформ.

За словами Беати Мейнард, заступника директора з перспективних військових двигунів, наступний етап — інтеграція RDE в наземні транспортні засоби.

Конкуренція з РФ і Китаєм

У зв'язку з інновацією експерти підкреслили, що інтерес, який проявляє до розробки Пентагон, підкреслює необхідність для США зберігати технологічну перевагу. Водночас Китай і Росія також розробляють передові авіаційні та ракетні технології. У Китаї 2021 року відбулися випробування системи дробового орбітального бомбардування, а в Росії вже розгорнуто гіперзвукову ракету "Кинджал".

Таким чином, якщо обертовий детонаційний двигун Pratt & Whitney буде успішно доведений до стадії серійного виробництва, це може дати американським військовим значну перевагу, особливо в зоні Індо-Тихоокеанського регіону. Нові безпілотники і ракети, оснащені таким двигуном, зможуть виконувати бойові завдання на великих дистанціях і довше залишатися в повітрі, знижуючи вразливість до систем ППО супротивника.

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