Нові "розумні" ракети CICADA можуть збивати дрони на швидкості 200 км/год: як працюють (відео)

Інженери розробили дві версії CICADA eMissile, одна використовує сітки, а друга озброєна осколковою фугасною частиною.

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Німецький виробник Diehl Defense представив систему Sky Sphere із ракетами CICADA eMissile для захисту від невеликих безпілотників з мінімальними побічними збитками під час ярмарку Enforce Tac, яка пройшла у Нюрнберзі з 24 по 26 лютого. Компанія розмістила подробиці на своєму офіційному сайті.

CICADA — це ракета з електроприводом, яку планують використовувати у двох версіях з різним корисним навантаженням. "М'який" варіант озброєний сітками для захоплення дронів поблизу спортивних стадіонів та інших місць, де вибухи та уламки можуть завдати шкоди людям.

"Летальна" оснащена осколковою бойовою частиною у кормовій для фізичного ураження цілей у радіусі 5 метрів. Вона має полювати на БПЛА 1 і 2 класу, тобто вагою до 600 кг. Нагадаємо, що українські інженери створили БПЛА Sting для перехоплення "Шахедів".

За інформацією сайту New Atlas, ракета має виразну пірамідальну форму завдяки чотирьом дельтоподібним крилам, розташованим вздовж корпуса довжиною 700 мм і діаметром 300 мм. CICADA важить менш як 10 кг і перевозиться у контейнері, який одночасно служить і пусковою установкою.

Ракета СICADA проти дронів має невеликі розміри Фото: Diehl Defense

У передню частину ракети вбудовано радіолокаційний датчик для остаточного наближення до цілі, максимальна швидкість при цьому сягає близько 200 км/год. Двигун живиться від акумулятора, який забезпечує до п’яти хвилин польоту на відстань до 5 км – максимум, який невеликі дрони можуть бути виявлені на радарі.

Для конкретних потреб CICADA можна оснастити додатковими можливостями, включаючи планування польоту, стеження за рельєфом місцевості та уникнення перешкод. Останнє особливо важливо, якщо CICADA використовується в населених пунктах.

CICADA є частиною системи Sky Sphere, яка охоплює весь ланцюг від датчика до стрілка. Завдяки модульній конструкції Sky Sphere може бути укомплектована за бажанням замовника як власними компонентами компанії, так і компонентами від компаній-партнерів. Коли апарати управління виявляють і ідентифікують можливі загрози за допомогою радарів, відповідна версія ракети запускається на курс перехоплення.

Наразі Diehl Defense веде переговори з потенційними клієнтами щодо початкових інтеграційних проєктів для конкретних клієнтів і планує вивести систему на ринок з 2026 року.

Раніше писали, що в Україні розробляють систему для автоматичного збивання "Шахедів". В її основі лежить програмне забезпечення, яке керує зенітними FPV-дронами.

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