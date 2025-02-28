Новые "умные" ракеты CICADA могут сбивать дроны на скорости 200 км/ч: как работают (видео)

Инженеры разработали две версии CICADA eMissile, одна использует сетки, а вторая вооружена осколочной фугасной частью.

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Немецкий производитель Diehl Defense представил систему Sky Sphere с ракетами CICADA eMissile для защиты от небольших беспилотников с минимальным побочным ущербом во время ярмарки Enforce Tac, которая прошла в Нюрнберге с 24 по 26 февраля. Компания разместила подробности на своем официальном сайте.

CICADA — это ракета с электроприводом, которую планируют использовать в двух версиях с разной полезной нагрузкой. "Мягкий" вариант вооружен сетками для захвата дронов вблизи спортивных стадионов и других мест, где взрывы и обломки могут нанести вред людям.

"Летальная" оснащена осколочной боевой частью в кормовой части для физического поражения целей в радиусе 5 метров. Она должна охотиться на БПЛА 1 и 2 класса, то есть весом до 600 кг. Напомним, что украинские инженеры создали БПЛА Sting для перехвата "Шахедов".

По информации сайта New Atlas, ракета имеет выразительную пирамидальную форму благодаря четырем дельтовидным крыльям, расположенным вдоль корпуса длиной 700 мм и диаметром 300 мм. CICADA весит менее 10 кг и перевозится в контейнере, который одновременно служит и пусковой установкой.

Ракета СICADA против дронов имеет небольшие размеры Фото: Diehl Defense

В переднюю часть ракеты встроен радиолокационный датчик для окончательного приближения к цели, максимальная скорость при этом достигает около 200 км/ч. Двигатель питается от аккумулятора, который обеспечивает до пяти минут полета на расстояние до 5 км — максимум, который небольшие дроны могут быть обнаружены на радаре.

Для конкретных потребностей CICADA можно оснастить дополнительными возможностями, включая планирование полета, слежение за рельефом местности и избегание препятствий. Последнее особенно важно, если CICADA используется в населенных пунктах.

CICADA является частью системы Sky Sphere, которая охватывает всю цепь от датчика до стрелка. Благодаря модульной конструкции Sky Sphere может быть укомплектована по желанию заказчика как собственными компонентами компании, так и компонентами от компаний-партнеров. Когда аппараты управления обнаруживают и идентифицируют возможные угрозы с помощью радаров, соответствующая версия ракеты запускается на курс перехвата.

Сейчас Diehl Defense ведет переговоры с потенциальными клиентами по начальным интеграционным проектам для конкретных клиентов и планирует вывести систему на рынок с 2026 года.

Ранее писали, что в Украине разрабатывают систему для автоматического сбивания "Шахедов". В ее основе лежит программное обеспечение, которое управляет зенитными FPV-дронами.

Недавно в США представили антидронную систему Dronebuster DTIM от DZYNE Technologies. Комплекс, который включает специальное электронное ружье, весит всего 4 кг.