"Сбить с толку" ПВО России и КНР: RTX создает принципиально новый ракетный двигатель (видео)

Речь идет о классе реактивных установок RDE, которые могут быть установлены на истребители и ракеты, предоставляя ряд преимуществ в сравнении с традиционными силовыми установками.

Related video

Американская компания Pratt & Whitney, подразделение RTX, объявила о завершении испытаний вращающегося детонационного двигателя (RDE) в рамках программы Gambit. Этот инновационный тип реактивного двигателя может радикально изменить характеристики военной авиации и ракетных систем. Об этом 5 марта сообщил портал Debug Lies News.

RDE (Rotating Detonation Engine) — это новый класс реактивных установок, отличающийся отсутствием движущихся частей. В отличие от традиционных турбореактивных и турбовентиляторных двигателей, которые работают на основе непрерывного горения, вращающийся детонационный двигатель использует контролируемые детонационные волны для создания тяги. Этот процесс устраняет необходимость в сложных турбинных лопатках, повышая тепловой КПД и снижая вес конструкции.

Среди потенциальных преимуществ технологии:

компактность и снижение массы силовой установки;

увеличение дальности полета за счет экономии топлива;

снижение радиолокационной заметности воздушных платформ;

упрощенное техническое обслуживание за счет уменьшения количества движущихся частей.

Вместе с тем разработка RDE сопровождается рядом технических сложностей, включая поиск оптимальной топливной смеси, способной обеспечить стабильную и надежную работу двигателя.

"Стабильность горения остается постоянной проблемой, поскольку волны детонации могут колебаться непредсказуемо, что грозит отказом двигателя", — подчеркнули авторы материала.

Принцип работы двигателя RDE Фото: Открытые источники

Хотя испытания Pratt & Whitney названы успешными, компания не раскрыла ключевые детали, такие как создаваемая тяга, длительность работы двигателя и условия тестирования. Однако, предположительно, в ходе испытаний прототип двигателя мог проверяться в условиях высоких температур, скоростей и перепадов давления, что важно для применения в гиперзвуковых аппаратах.

Стратегическое значение разработки

Авторы материала отмечают, что программа Gambit, в рамках которой разрабатывается RDE, ориентирована на создание передовых двигателей для боевых самолетов. Ожидается, что эта технология позволит истребителям четвертого поколения наносить удары по целям с большей эффективностью.

Важно

Новые "умные" ракеты CICADA могут сбивать дроны на скорости 200 км/ч: как работают (видео)

Кроме того, США активно развивают гиперзвуковое оружие, включая программу AGM-183A ARRW. Поэтому высокая эффективность RDE при компактных размерах теоретически может решить часть проблем, связанных с перегревом и аэродинамическими нагрузками гиперзвуковых платформ.

По словам Беаты Мейнард, заместителя директора по перспективным военным двигателям, следующий этап — интеграция RDE в наземные транспортные средства.

Конкуренция с РФ и Китаем

В связи с инновацией эксперты подчеркнули, что интерес, который проявляет к разработке Пентагон, подчеркивает необходимость для США сохранять технологическое превосходство. В то же время Китай и Россия также разрабатывают передовые авиационные и ракетные технологии. В Китае в 2021 году прошли испытания системы дробной орбитальной бомбардировки, а в России уже развернута гиперзвуковая ракета "Кинжал".

Таким образом, если вращающийся детонационный двигатель Pratt & Whitney будет успешно доведен до стадии серийного производства, это может дать американским военным значительное преимущество, особенно в зоне Индо-Тихоокеанского региона. Новые беспилотники и ракеты, оснащенные таким двигателем, смогут выполнять боевые задачи на больших дистанциях и дольше оставаться в воздухе, снижая уязвимость к системам ПВО противника.

Ранее сообщалось, что немецкие инженеры дорабатывают крылатую ракету TAURUS 350. Модернизация предполагает обновление систем наведения, повышение устойчивости к радиоэлектронному противодействию и улучшение стелс-характеристик.