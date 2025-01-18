Нет ничего невозможного: 3 лучших фильма от Netflix о силе человеческого духа

Человек, в которого не верил никто, может показать невероятные достижения благодаря кому-то, кто увидит в нем потенциал и даст ему силы и уверенность в себе.

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Всем известно, что вера в человека может творить чудеса. Фильмы о доброте и преодолении трудностей не только учат нас быть эмпатичнее, но и показывают, что даже в самых сложных ситуациях нельзя опускать руки. Они заставляют нас верить, что в этом бурном мире еще не все потеряно. Предлагаем вам подборку отличных картин от Netflix о сострадании, силе духа и человечности, а также о том, как люди, над которіми насмехаются, и в которіх не верят, меняют тісячи жизней.

"Руди"

"Руди" – американский биографический спортивный фильм 1993 года, снятый Дэвидом Анспо по сценарию Анджело Пиццо. В центре сюжета – реальная история игрока в американский футбол Дэниела "Руди" Рюттигера. Руди вырос в сталелитейном городе, где большинство людей в конечном итоге работали, но вместо этого хотел играть в футбол в Нотр-Даме. Однако на пути к мечте стояли плохая успеваемость в школе, слабая физическая форма и низкий рост. Но чего ему действительно было не занимать – так это желания достичь поставленной цели и присоединиться к команде университета Notre Dame Fighting Irish. Чейчас Рюттигер – известный мотивационный оратор и писатель.

Отметим, что это был первый фильм, который администрация Нотр-Дама разрешила снимать на территории кампуса после фильма "Кнут Ронки настоящий американец" в 1940 году.

В картине снимались Шон Эстин, Нед Битти, Джейсон Миллер, Роберт Проски и Чарльз С. Даттон.

"Миля в его ботинках"

"Миля в его ботинках" – канадский телевизионный спортивный драматический фильм 2011 года, снятый Уильямом Диром по роману Фрэнка Наппи 2008 года "Легенда о Микки Тасслере".

В центре повествования – Микки Тасслер, 18-летний парень из Индианы с синдромом Аспергера. Менеджер Артур Мерфи, увидев Микки, бросающего яблоки на заднем дворе, понимает, что у мальчика большой потенциал как питчера. Он убеждает родителей Микки позволить ему пойти с ним, чтобы стать частью "River Rats", полупрофессиональной бейсбольной команды. Он ставит Микки в пару с товарищем по команде по имени Пи Ви, который берет парня под свое крыло. Спортсмены в целом принимают новичка. Единственный, кому он не нравится, – главный питчер, который чувствует в нем соперника.

С помощью тренера и Пи Ви Микки учится справляться с сенсорной перегрузкой, которую он испытывает на поле, и хорошо справляться с ней.В конце концов, благодаря своему успеху на поле, Микки доказывает себе и своим родителям, что у него есть талант, у него есть голос, и его аутизм не может помешать ему достичь своей мечты.

"Радио"

"Радио" – американский драматический фильм 2003 года, снятый режиссером Майклом Толлином, вдохновленным статьей Гэри Смита "Кто-то, на кого можно положиться", опубликованной в Sports Illustrated в 1996 году.

Действие фильма происходит в 1976 году. Главный герой – умственно отсталый чернокожий паренек по кличке Радио. Бедняга становится объектом насмешек практически всего небольшого городка. Но мудрый Джонс, тренер местной команды по футболу, берет его под свою опеку. Они заводят дружбу и сближаются во время футбольного сезона, и история меняет судьбу не только Радио, но и всего городка.

Особое внимание в картине привлекает игра Кьюбы Гудинга-младшего. Мимика, жесты, ужимки, походка, даже взгляд – он реально перевоплотился, даже не верится, что это жизнерадостный и эмоциональный Кьюба из "Снежных псов" или отважный и мужественный водолаз из фильма "Военный ныряльщик".

Картина выдержана в лучших традициях американского кино: хорошие переходы, идеальный свет, реалистичные костюмы, отлично показан быт небольшого города и школы. Одним словом, ценителям жанра фильм очень понравится.

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