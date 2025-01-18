Немає нічого неможливого: 3 найкращі фільми від Netflix про силу людського духу

Людина, в яку не вірив ніхто, може показати неймовірні досягнення завдяки комусь, хто побачить у ній потенціал і дасть їй сили та впевненість у собі.

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Усім відомо, що віра в людину може творити чудеса. Фільми про доброту і подолання труднощів не тільки вчать нас бути емпатичнішими, а й показують, що навіть у найскладніших ситуаціях не можна опускати руки. Вони змушують нас вірити, що в цьому бурхливому світі ще не все втрачено. Пропонуємо вам добірку чудових картин від Netflix про співчуття, силу духу і людяність, а також про те, як люди, з яких насміхаються і в яких не вірять, змінюють тисячі життів.

"Руді"

"Руді" — американський біографічний спортивний фільм 1993 року, знятий Девідом Анспо за сценарієм Анджело Піццо. У центрі сюжету — реальна історія гравця в американський футбол Деніела "Руді" Рюттігера. Руді виріс у сталеливарному місті, де більшість людей зрештою працювали, але замість цього хотів грати у футбол у Нотр-Дамі. Однак на шляху до мрії стояли погана успішність у школі, слабка фізична форма та низький зріст. Але чого йому справді не бракувало — то це бажання досягти поставленої мети та приєднатися до команди університету Notre Dame Fighting Irish. Нині Рюттігер — відомий мотиваційний оратор і письменник.

Зазначимо, що це був перший фільм, який адміністрація Нотр-Дама дозволила знімати на території кампусу після фільму "Кнут Ронкі справжній американець" 1940 року.

У картині знімалися Шон Естін, Нед Бітті, Джейсон Міллер, Роберт Проскі і Чарльз С. Даттон.

"Миля в його черевиках"

"Миля в його черевиках" — канадський телевізійний спортивний драматичний спортивний фільм 2011 року, знятий Вільямом Діром за романом Френка Наппі 2008 року "Легенда про Міккі Тасслера".

У центрі оповіді — Міккі Тасслер, 18-річний хлопець з Індіани із синдромом Аспергера. Менеджер Артур Мерфі, побачивши Міккі, який кидає яблука на задньому дворі, розуміє, що у хлопчика великий потенціал як пітчера. Він переконує батьків Міккі дозволити йому піти з ним, щоб стати частиною "River Rats", напівпрофесійної бейсбольної команди. Він ставить Міккі в пару з товаришем по команді на ім'я Пі Ві, який бере хлопця під своє крило. Спортсмени загалом приймають новачка. Єдиний, кому він не подобається, — головний пітчер, який відчуває в ньому суперника.

За допомогою тренера і Пі Ві Міккі вчиться справлятися із сенсорним перевантаженням, якого він зазнає на полі, та добре справлятися з ним. Зрештою, завдяки своєму успіху на полі, Міккі доводить собі та своїм батькам, що в нього є талант, в нього є голос, і що його аутизм не може завадити йому досягти своєї мрії.

"Радіо"

"Радіо" — американський драматичний фільм 2003 року, знятий режисером Майклом Толліном, натхненним статтею Гері Сміта "Хтось, на кого можна покластися", опублікованою в Sports Illustrated 1996 року.

Дія фільму відбувається в 1976 році. Головний герой — розумово відсталий чорношкірий хлопчина на прізвисько Радіо. Бідолаха стає об'єктом насмішок практично всього невеликого містечка. Але мудрий Джонс, тренер місцевої команди з футболу, бере його під свою опіку. Вони заводять дружбу і зближуються під час футбольного сезону, і історія змінює долю не тільки Радіо, а й усього містечка.

Особливу увагу в картині привертає гра Куби Гудінга-молодшого. Міміка, жести, кривляння, хода, навіть погляд — він реально перевтілився, навіть не віриться, що це життєрадісний і емоційний К'юба зі "Снігових псів" або відважний і мужній водолаз із фільму "Військовий нирець".

Картина витримана в найкращих традиціях американського кіно: хороші переходи, ідеальне світло, реалістичні костюми, чудово показаний побут невеликого міста і школи. Одним словом, поціновувачам жанру фільм дуже сподобається.

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