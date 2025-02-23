"Как эта штука работает": кот стал звездой интернета благодаря своей любознательности (видео)

Пользователи в сети отметили "великолепные навыки" кота по скалолазанию, а также были в восторге от любознательности пушистого, который изучал "специфику работы камеры наблюдения".

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Супруги из Нидерландов сняли видео со своим любимым котом по кличке Марли, поведение которого позабавило пользователей в интернете. Ролик с котиком был обнародован на портале ViralHog в Youtube.

Супруги признаются, что кадры были сняты еще в начале осени 2024 года. Тогда пара хотела присматривать за своими котами на время своего отсутствия, поэтому установили камеру наблюдения в гостиной.

"Мы установили камеру в нашей гостиной, чтобы время от времени наблюдать за нашими котами, когда мы отсутствуем или на работе. Марли услышал движение камеры и поэтому начал действовать", — признаются хозяева.

На кадрах заметно, что кот замечает работу камеры и проявляет к ней интерес. Впоследствии четвероногий "вылез на стену и поздоровался" с камерой, считают хозяева.

Как отреагировали пользователи в сети

Почти все юзеры в соцсетях отметили навыки "скалолаза" в Марли. Свое восхищение четвероногим пользователи выразили следующими комментариями:

"Лучший скалолаз в мире!";

"Какой красивый пушистик";

"Невероятно умный кот";

"Не шутите с этим парнем!";

"Думаю, если бы кот мог говорить, то было бы где-то так: "Всем привет. Так, и как эта штука то работает?" — сказал бы Марли";

"Вот кто здесь настоящий хозяин!";

"Просто Марли — спец по камерам, а потому изучал особенности работы камеры наблюдения".

Ранее сообщалось, что женщина показала кота с "самыми большими" в мире щеками. Автор истории проконсультировалась с ветеринарами и выяснила, что щеки увеличиваются у котов из-за избытка тестостерона. Со временем они станут меньше, поскольку домашнего любимца кастрировали.

Впоследствии стало известно, как кошка "села" в поезд и поехала в другой город. Владелец кошки Майкл Гарди заметил, что его четвероногая Тилли передвигается по железной дороге. Вскоре стало понятно, что она запрыгнула в вагон поезда и отправилась в Лондон.