"Як ця штука працює": кіт став зіркою інтернету завдяки своїй допитливості (відео)

Користувачі в мережі відзначили "чудові навички" кота зі скелелазання, а також були в захваті від допитливості пухнастого, який вивчав "специфіку роботи камери спостереження".

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Одне подружжя з Нідерландів зняло відео зі своїм улюбленим котом з кличкою Марлі, поведінка якого потішила користувачів в інтернеті. Ролик з котиком був оприлюднений на порталі ViralHog в Youtube.

Подружжя зізнається, що кадри були зняті ще на початку осені 2024 року. Тоді пара хотіла наглядати за своїми котами на час своєї відсутності, тому встановили камеру спостереження у вітальні.

"Ми встановили камеру у нашій вітальні, щоб час від часу спостерігати за нашими котами, коли ми відсутні або на роботі. Марлі почув рух камери й тому почав діяти", — зізнаються господарі.

На кадрах помітно, що кіт помічає роботу камери та проявляє до неї інтерес. Згодом чотирилапий "виліз на стіну та привітався" з камерою, вважають господарі.

Як відреагували користувачі в мережі

Майже всі юзери в соцмережах відзначили навички "скелелаза" в Марлі. Своє захоплення чотирилапим дописувачі виразили наступними дописати:

"Найкращий скелелаз у світі!";

"Який красивий пухнастик";

"Неймовірно розумний кіт";

"Не жартуйте з цим хлопцем!";

"Думаю, якби кіт міг говорити, то було десь так: "Всім привіт. Так, і як ця штука і це працює?" — сказав би Марлі";

"Ось хто тут справжній господар!";

"Просто Марлі — спец з камер, а тому вивчав особливості роботи камери спостереження".

Раніше повідомлялося, що жінка показала кота з "найбільшими" у світі щоками. Авторка історії проконсультувалась з ветеринарами й з’ясувала, що щоки збільшуються у котів через надлишок тестостерону. З часом вони стануть меншими, оскільки домашнього улюбленця кастрували.

Згодом стало відомо, як кішка "сіла" в поїзд і поїхала до іншого міста. Власник кішки Майкл Гарді помітив, що його чотирилапа Тіллі пересувається залізницею. Незабаром стало зрозуміло, що вона застрибнула у вагон поїзда і вирушила до Лондона.