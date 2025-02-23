"Як ця штука працює": кіт став зіркою інтернету завдяки своїй допитливості (відео)
Користувачі в мережі відзначили "чудові навички" кота зі скелелазання, а також були в захваті від допитливості пухнастого, який вивчав "специфіку роботи камери спостереження".
Одне подружжя з Нідерландів зняло відео зі своїм улюбленим котом з кличкою Марлі, поведінка якого потішила користувачів в інтернеті. Ролик з котиком був оприлюднений на порталі ViralHog в Youtube.
Подружжя зізнається, що кадри були зняті ще на початку осені 2024 року. Тоді пара хотіла наглядати за своїми котами на час своєї відсутності, тому встановили камеру спостереження у вітальні.
"Ми встановили камеру у нашій вітальні, щоб час від часу спостерігати за нашими котами, коли ми відсутні або на роботі. Марлі почув рух камери й тому почав діяти", — зізнаються господарі.
На кадрах помітно, що кіт помічає роботу камери та проявляє до неї інтерес. Згодом чотирилапий "виліз на стіну та привітався" з камерою, вважають господарі.
Як відреагували користувачі в мережі
Майже всі юзери в соцмережах відзначили навички "скелелаза" в Марлі. Своє захоплення чотирилапим дописувачі виразили наступними дописати:
- "Найкращий скелелаз у світі!";
- "Який красивий пухнастик";
- "Неймовірно розумний кіт";
- "Не жартуйте з цим хлопцем!";
- "Думаю, якби кіт міг говорити, то було десь так: "Всім привіт. Так, і як ця штука і це працює?" — сказав би Марлі";
- "Ось хто тут справжній господар!";
- "Просто Марлі — спец з камер, а тому вивчав особливості роботи камери спостереження".
Раніше повідомлялося, що жінка показала кота з "найбільшими" у світі щоками. Авторка історії проконсультувалась з ветеринарами й з’ясувала, що щоки збільшуються у котів через надлишок тестостерону. З часом вони стануть меншими, оскільки домашнього улюбленця кастрували.
Згодом стало відомо, як кішка "сіла" в поїзд і поїхала до іншого міста. Власник кішки Майкл Гарді помітив, що його чотирилапа Тіллі пересувається залізницею. Незабаром стало зрозуміло, що вона застрибнула у вагон поїзда і вирушила до Лондона.