Крупнейшая утечка: хакеры в Китае продают личные данные 1 млрд человек

Эксперты называют утечку данных полиции Шанхая крупнейшим нарушением кибербезопасности в стране. Базу с именами, адресами и телефонами продают почти за $200 тыс.

В Китае произошла крупнейшая утечка личных данных в истории страны. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Неизвестные киберзлоумышленники выставили на продажу в интернете базу данных полиции Шанхая с персональной информацией около одного миллиарда жителей Китая.

Как стало известно, хакеры предлагают продать более 23 терабайтов украденных данных за 10 биткоинов на сумму около $200 тыс. Туда входят имена, адреса, место рождения, национальный идентификационные номера, номера телефонов и информация об уголовных делах.

Масштаб утечки вызвал немалый резонанс в среде специалистов по кибербезопасности. Так, некоторые эксперты сомневаются в том, что хакерам действительно удалось похитить полицейскую базу.

Основатель и CEO криптовалютной биржи Binance Чжао Чанпэн, в свою очередь, заявил, что его компания обнаружила утечку миллиарда записей резидентов "из одной азиатской страны", после чего здесь ужесточили процедуру проверки.

Власти Китайской Народной Республики пока публично не комментировали информацию о возможной утечке данных.

"Этот инцидент еще раз подчеркнул проблемы, стоящие перед Пекином, поскольку он собирает данные о сотнях миллионов людей и ужесточает контроль за конфиденциальным онлайн-контентом", — пишет Bloomberg.

Ранее глава Госспецсвязи Юрий Щиголь заявил, что в Украине идет первая в мире полномасштабная кибервойна. По его словам, российские хакеры работают вне официальных госструктур, но глубоко интегрированы в спецслужбы РФ и имеют доступ к секретным данным разведки.

Напомним, в начале этого года хакер слил в сеть персональные данные миллионов украинцев. Обнародованная база данных содержит имена, номера телефонов, ИНН и паспортные данные. Преступники продают ее за $15 тысяч.