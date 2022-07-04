Найбільший витік: хакери в Китаї продають особисті дані 1 млрд людей

Експерти називають витік даних поліції Шанхая найбільшим порушенням кібербезпеки у країні. Базу з іменами, адресами та телефонами продають майже за $200 тис.

У Китаї стався найбільший витік особистих даних в історії країни. Про це пише агентство Bloomberg.

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Невідомі кіберзловмисники виставили на продаж в інтернеті базу даних поліції Шанхая з персональною інформацією майже мільярда жителів Китаю.

Як стало відомо, хакери пропонують продати понад 23 терабайти вкрадених даних за 10 біткоїнів на суму приблизно $200 тис. Туди входять імена, адреси, місце народження, національні ідентифікаційні номери, номери телефонів та інформація про кримінальні справи.

Масштаб витоку викликав чималий резонанс серед фахівців із кібербезпеки. Так, деякі експерти сумніваються у тому, що хакерам справді вдалося викрасти поліцейську базу.

Засновник і CEO криптовалютної біржі Binance Чжао Чанпен, зі свого боку, заявив, що його компанія виявила витік мільярда записів резидентів "з однієї азіатської країни", після чого тут посилили процедуру перевірки.

Влада Китайської Народної Республіки поки публічно не коментувала інформацію про можливий витік даних.

"Цей інцидент ще раз наголосив на проблемах, що стоять перед Пекіном, оскільки він збирає дані про сотні мільйонів людей і посилює контроль за конфіденційним онлайн-контентом", — пише Bloomberg.

Раніше глава Держспецзв'язку Юрій Щиголь заявив, що в Україні триває перша у світі повномасштабна кібервійна. За його словами, російські хакери працюють поза офіційними держструктурами, але глибоко інтегровані в спецслужби РФ і мають доступ до секретних даних розвідки.

Нагадаємо, на початку цього року хакер злив у мережу персональні дані мільйонів українців. Оприлюднена база даних містить імена, номери телефонів, ІПН та паспортні дані. Злочинці продають її за 15 тисяч доларів.